Почти тысяча солдат и 348 БПЛА: в Генштабе озвучили потери врага за сутки
Киев • УНН
1 ноября российские войска потеряли 940 солдат и 348 БПЛА. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.11.25 ориентировочно составляют 1143670 человек.
За сутки 1 ноября российские войска потеряли на войне с Украиной 940 солдат и 348 БпЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.11.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1143670 (+940) человек ликвидировано
- танков ‒ 11316 (0)
- боевых бронированных машин ‒ 23525 (+4) артиллерийских систем ‒ 34162 (+25)
- РСЗО ‒ 1534 (0)
- средства ПВО ‒ 1235 (0)
- самолетов ‒ 428 (0)
- вертолетов ‒ 346 (0)
- БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 77052 (+348)
- крылатые ракеты ‒ 3917 (0)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 66290 (+121)
- специальная техника ‒ 3987 (0)
Данные уточняются.
Напомним
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что концентрация вражеских БпЛА растет, при этом килл-зона достигла 20 км.
