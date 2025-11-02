$42.080.01
1 ноября, 14:21 • 27567 просмотра
Сырский: освобождение территории на Добропольском выступе продолжается, Покровск и Мирноград - держим
1 ноября, 14:06 • 54454 просмотра
Каждый украинец сможет бесплатно проехать 3000 километров по железной дороге - Зеленский
1 ноября, 08:30 • 60734 просмотра
Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть в ноябреVideo
Эксклюзив
1 ноября, 07:00 • 83305 просмотра
Как сидеть на веганской диете без вреда для здоровья: советы диетологаPhoto
1 ноября, 06:00 • 75734 просмотра
Оформление отсрочек в ЦПАУ, изменения в Базовой социальной помощи, продление мобилизации: что изменится с 1 ноября
31 октября, 20:50 • 41578 просмотра
ГУР проводит контратаку под Покровском, чтобы разблокировать логистику - источник
31 октября, 18:17 • 54699 просмотра
В Украине временно запретили экспорт необработанной древесины
31 октября, 17:29 • 44470 просмотра
Пентагон одобрил передачу Украине ракет Tomahawk, окончательное решение за Трампом - СМИ
31 октября, 16:15 • 37741 просмотра
Экс-мэра Одессы Труханова отправили под круглосуточный домашний арест до 28 декабря
Эксклюзив
31 октября, 14:27 • 37085 просмотра
Женитьба через "Дію": более 50 парам было отказано в регистрации брака
Почти тысяча солдат и 348 БПЛА: в Генштабе озвучили потери врага за сутки

Киев • УНН

 • 178 просмотра

1 ноября российские войска потеряли 940 солдат и 348 БПЛА. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.11.25 ориентировочно составляют 1143670 человек.

Почти тысяча солдат и 348 БПЛА: в Генштабе озвучили потери врага за сутки

За сутки 1 ноября российские войска потеряли на войне с Украиной 940 солдат и 348 БпЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.11.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 1143670 (+940) человек ликвидировано
    • танков ‒ 11316 (0)
      • боевых бронированных машин ‒ 23525 (+4) артиллерийских систем ‒ 34162 (+25)
        • РСЗО ‒ 1534 (0)
          • средства ПВО ‒ 1235 (0)
            • самолетов ‒ 428 (0)
              • вертолетов ‒ 346 (0)
                • БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 77052 (+348)
                  • крылатые ракеты ‒ 3917 (0)
                    • корабли / катера ‒ 28 (0)
                      • подводные лодки ‒ 1 (0)
                        • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 66290 (+121)
                          • специальная техника ‒ 3987 (0)

                            Данные уточняются.

                            Напомним

                            Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что концентрация вражеских БпЛА растет, при этом килл-зона достигла 20 км.

                            Вадим Хлюдзинский

                            Война в Украине
                            Техника
                            Война в Украине
                            Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
                            Украина