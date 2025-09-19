$41.250.05
08:43 • 13979 перегляди
В Мінфіні заявили, що прожитковий мінімум буде переглянуто
Ексклюзив
07:43 • 16988 перегляди
У Житомирі у ДТП загинув прокурор: деталі подіїPhoto
Ексклюзив
06:26 • 26919 перегляди
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
18 вересня, 19:49 • 35227 перегляди
МАГАТЕ вимагає, аби рф негайно деокупувала Запорізьку АЕС. 62 країни підтримали резолюцію
18 вересня, 17:45 • 58976 перегляди
Україна обрана до керівних органів Всесвітнього поштового союзу: росія та білорусь вибори програли
18 вересня, 12:49 • 41156 перегляди
Контрнаступ на Донецькому напрямку: Сили оборони звільнили 7 населених пунктів, ще 9 очищені від рф
18 вересня, 10:41 • 50018 перегляди
Діпстрайк на 1400 км: дрони СБУ вдарили по заводу "Газпрома" у Башкортостані - джерела
Ексклюзив
18 вересня, 09:39 • 70286 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
18 вересня, 09:29 • 29066 перегляди
Нардепи підтримали створення Єдиної інформаційної системи соціальної сфери: як вона функціонуватиме
18 вересня, 08:50 • 23731 перегляди
Гуманітарну допомогу скрапленим газом цього сезону отримуватиме ще одна область: що відомо
Публікації
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
Ексклюзив
06:26 • 26956 перегляди
Законодавчий "щит" для компаній оборонного комплексу чи практично провал через одне невірне рішення?18 вересня, 11:39 • 44935 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
Ексклюзив
18 вересня, 09:39 • 70304 перегляди
Світло "Аптеки" у темряві війни: історії фармацевтів, які тримають свій власний фронтPhoto18 вересня, 08:58 • 49780 перегляди
Кібербезпека в Україні: нові схеми шахрайства та як себе захистити
Ексклюзив
18 вересня, 07:58 • 49813 перегляди
"Майже літо" на вихідних і похолодання наступного тижня: синоптик дала прогноз

Київ • УНН

 • 108 перегляди

В Україні 20-21 вересня очікується комфортна погода з температурою до +28 градусів у неділю. Похолодання прийде із середини наступного тижня, за прогнозом синоптика Наталки Діденко.

"Майже літо" на вихідних і похолодання наступного тижня: синоптик дала прогноз

В Україні у прийдешні вихідні, 20-21 вересня, встановиться комфортна погода, при чому у неділю очікується "майже літо", з температурою місцями до 28 градусів тепла, а похолодання прийде із середини наступного тижня, повідомила у п'ятницю синоптик Наталка Діденко у Facebook, пише УНН.

Деталі

"20-21 вересня в Україні буде комфортна погода. Без опадів, багато сонця, лише в суботу на крайньому сході місцями невеликий дощ", - повідомила Діденко.

З її слів, 20 вересня температура повітря становитиме +19...+24 градуси, на півдні та заході +24...+26 градусів.

21 вересня, за прогнозом Діденко, "буде майже літо", впродовж дня передбачається +25...+28 градусів, дещо свіжіше буде на сході та південному сході, +21...+24 градуси.

У Києві вихідні - із сухою, сонячною, теплою погодою. У суботу в столиці очікується +22...+24 градуси. "А в неділю, хто там ще хотів би позасмагати, +25...+28 градусів", - зазначила синоптик.

"Похолодання прийде із середини наступного тижня. А поки що не змарнуйте найближчі суботу-неділю, не часто така ідеальна погода випадає - свіже повітря, тепле сонце, багато чорнобривців, сподіваюся, і грибів", - наголосила Діденко.

Україну накриє різке похолодання зі снігом: синоптик назвала дату18.09.25, 13:07 • 6308 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоПогода та довкілля
Укргідрометцентр
Дощі в Україні
Україна
Київ