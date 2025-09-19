"Майже літо" на вихідних і похолодання наступного тижня: синоптик дала прогноз
Київ • УНН
В Україні 20-21 вересня очікується комфортна погода з температурою до +28 градусів у неділю. Похолодання прийде із середини наступного тижня, за прогнозом синоптика Наталки Діденко.
В Україні у прийдешні вихідні, 20-21 вересня, встановиться комфортна погода, при чому у неділю очікується "майже літо", з температурою місцями до 28 градусів тепла, а похолодання прийде із середини наступного тижня, повідомила у п'ятницю синоптик Наталка Діденко у Facebook, пише УНН.
Деталі
"20-21 вересня в Україні буде комфортна погода. Без опадів, багато сонця, лише в суботу на крайньому сході місцями невеликий дощ", - повідомила Діденко.
З її слів, 20 вересня температура повітря становитиме +19...+24 градуси, на півдні та заході +24...+26 градусів.
21 вересня, за прогнозом Діденко, "буде майже літо", впродовж дня передбачається +25...+28 градусів, дещо свіжіше буде на сході та південному сході, +21...+24 градуси.
У Києві вихідні - із сухою, сонячною, теплою погодою. У суботу в столиці очікується +22...+24 градуси. "А в неділю, хто там ще хотів би позасмагати, +25...+28 градусів", - зазначила синоптик.
"Похолодання прийде із середини наступного тижня. А поки що не змарнуйте найближчі суботу-неділю, не часто така ідеальна погода випадає - свіже повітря, тепле сонце, багато чорнобривців, сподіваюся, і грибів", - наголосила Діденко.
Україну накриє різке похолодання зі снігом: синоптик назвала дату18.09.25, 13:07 • 6308 переглядiв