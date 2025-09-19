"Почти лето" на выходных и похолодание на следующей неделе: синоптик дала прогноз

$41.250.05
08:43 • 13538 просмотра
В Минфине заявили, что прожиточный минимум будет пересмотрен
07:43 • 16538 просмотра
В Житомире в ДТП погиб прокурор: детали происшествияPhoto
06:26 • 26303 просмотра
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
18 сентября, 19:49 • 34933 просмотра
МАГАТЭ требует, чтобы рф немедленно деоккупировала Запорожскую АЭС. 62 страны поддержали резолюцию
18 сентября, 17:45 • 58710 просмотра
Украина избрана в руководящие органы Всемирного почтового союза: россия и беларусь выборы проиграли
18 сентября, 12:49 • 41024 просмотра
Контрнаступление на Донецком направлении: Силы обороны освободили 7 населенных пунктов, еще 9 очищены от рф
18 сентября, 10:41 • 49911 просмотра
Дипстрайк на 1400 км: дроны СБУ ударили по заводу "Газпрома" в Башкортостане - источники
18 сентября, 09:39 • 70026 просмотра
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
18 сентября, 09:29 • 29050 просмотра
Нардепы поддержали создание Единой информационной системы социальной сферы: как она будет функционировать
18 сентября, 08:50 • 23722 просмотра
Гуманитарную помощь сжиженным газом в этом сезоне будет получать еще одна область: что известно
"Лицемерное существо": Янина Соколова отреагировала на заявление Харчишина о разрыве отношений
19 сентября, 00:25
ССО подтвердили поражение логистического хаба морской пехоты рф на курщине: показали видео
05:36
В Чернигове прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги
07:04
Гибель прокурора в ДТП в Житомире: начато расследование
07:55
Гибель прокурора в ДТП в Житомире: полиция ищет свидетелей
08:27
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
06:26 • 26283 просмотра
Законодательный "щит" для компаний оборонного комплекса или практически провал из-за одного неверного решения?
18 сентября, 11:39
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
18 сентября, 09:39 • 70021 просмотра
Свет "Аптеки" во тьме войны: истории фармацевтов, которые держат свой собственный фронт
18 сентября, 08:58
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить
18 сентября, 07:58 • 49559 просмотра
Какие свитеры обязательно иметь в осенне-зимнем гардеробе 2025: советует Андре Тан
18 сентября, 18:24
YouTube стал лидером медиаиндустрии США и делает ставку на ИИ для создания контента
18 сентября, 05:59
Киану Ривз тайно женился на художнице Александре Грант во время летнего путешествия по Европе
17 сентября, 18:36
Известный продюсер Бейонсе и Дрейка внезапно скончался в нью-йоркской квартире
17 сентября, 17:52
Aston Martin и Egg создают роскошную детскую коляску за $3000
17 сентября, 17:24
"Почти лето" на выходных и похолодание на следующей неделе: синоптик дала прогноз

Киев • УНН

 • 20 просмотра

В Украине 20-21 сентября ожидается комфортная погода с температурой до +28 градусов в воскресенье. Похолодание придет с середины следующей недели, по прогнозу синоптика Наталки Диденко.

"Почти лето" на выходных и похолодание на следующей неделе: синоптик дала прогноз

В Украине в предстоящие выходные, 20-21 сентября, установится комфортная погода, причем в воскресенье ожидается "почти лето", с температурой местами до 28 градусов тепла, а похолодание придет с середины следующей недели, сообщила в пятницу синоптик Наталья Диденко в Facebook, пишет УНН.

Подробности

"20-21 сентября в Украине будет комфортная погода. Без осадков, много солнца, только в субботу на крайнем востоке местами небольшой дождь", - сообщила Диденко.

По ее словам, 20 сентября температура воздуха составит +19...+24 градуса, на юге и западе +24...+26 градусов.

21 сентября, по прогнозу Диденко, "будет почти лето", в течение дня предполагается +25...+28 градусов, несколько свежее будет на востоке и юго-востоке, +21...+24 градуса.

В Киеве выходные - с сухой, солнечной, теплой погодой. В субботу в столице ожидается +22...+24 градуса. "А в воскресенье, кто там еще хотел бы позагорать, +25...+28 градусов", - отметила синоптик.

"Похолодание придет с середины следующей недели. А пока не упустите ближайшие субботу-воскресенье, не часто такая идеальная погода выпадает - свежий воздух, теплое солнце, много бархатцев, надеюсь, и грибов", - подчеркнула Диденко.

Украину накроет резкое похолодание со снегом: синоптик назвала дату
18.09.25, 13:07

Юлия Шрамко

