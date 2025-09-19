"Почти лето" на выходных и похолодание на следующей неделе: синоптик дала прогноз
Киев • УНН
В Украине 20-21 сентября ожидается комфортная погода с температурой до +28 градусов в воскресенье. Похолодание придет с середины следующей недели, по прогнозу синоптика Наталки Диденко.
В Украине в предстоящие выходные, 20-21 сентября, установится комфортная погода, причем в воскресенье ожидается "почти лето", с температурой местами до 28 градусов тепла, а похолодание придет с середины следующей недели, сообщила в пятницу синоптик Наталья Диденко в Facebook, пишет УНН.
Подробности
"20-21 сентября в Украине будет комфортная погода. Без осадков, много солнца, только в субботу на крайнем востоке местами небольшой дождь", - сообщила Диденко.
По ее словам, 20 сентября температура воздуха составит +19...+24 градуса, на юге и западе +24...+26 градусов.
21 сентября, по прогнозу Диденко, "будет почти лето", в течение дня предполагается +25...+28 градусов, несколько свежее будет на востоке и юго-востоке, +21...+24 градуса.
В Киеве выходные - с сухой, солнечной, теплой погодой. В субботу в столице ожидается +22...+24 градуса. "А в воскресенье, кто там еще хотел бы позагорать, +25...+28 градусов", - отметила синоптик.
"Похолодание придет с середины следующей недели. А пока не упустите ближайшие субботу-воскресенье, не часто такая идеальная погода выпадает - свежий воздух, теплое солнце, много бархатцев, надеюсь, и грибов", - подчеркнула Диденко.
