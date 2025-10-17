$41.640.12
Майже кожен третій регіон ЄС живе бідніше за середній рівень - Eurostat

Київ • УНН

 • 306 перегляди

Дані Євростату за 2024 рік показують, що 93 із 243 регіонів ЄС живуть гірше за середній рівень, а 25 регіонів мають дуже високий рівень бідності. Найгірша ситуація у французькій Гайані, південній Італії та іспанських Мелільї й Сеуті, тоді як північна Італія, Чехія та Словаччина є найбільш благополучними.

Майже кожен третій регіон ЄС живе бідніше за середній рівень - Eurostat

У 2024 році майже кожен третій регіон Євросоюзу живе бідніше, ніж середньо по ЄС. Найважче людям у французькій Гайані, на півдні Італії та в іспанських Мелільї й Сеуті – там понад половина мешканців під загрозою бідності або соціальної ізоляції. Натомість найбільш забезпечено живуть у північній Італії, Чехії та Словаччині. Про це йдеться у матеріалі Eurostat, пише УНН.

Деталі

Євростат оприлюднив дані, які показують, що у 2024 році ситуація з бідністю у країнах Європейського Союзу суттєво відрізняється залежно від регіону. У 93 із 243 регіонів люди живуть гірше, ніж у середньому по ЄС. Там більше ніж 21% населення – під загрозою бідності або соціальної ізоляції.

Airbnb та Booking.com приготуватися: у ЄС на тлі кризи з житлом готують правила короткострокової оренди15.10.25, 13:58 • 2708 переглядiв

Найскладніша ситуація – у французькій заморській території Гайана, де майже 60% людей ризикують опинитися за межею бідності. На другому та третьому місцях – південні регіони Італії Калабрія (48,8%) і Кампанія (43,5%). Схожі показники і в іспанських містах Мелілья (44,5%) та Сеута (42,2%) на півночі Африки.

Усього 25 регіонів ЄС мають дуже високий рівень бідності – понад третину населення у кожному з них живе в складних умовах. Найбільше таких регіонів – у Греції, Болгарії, Італії, Іспанії та Румунії. До цього переліку потрапили навіть багатші країни, зокрема Бельгія (столиця Брюссель) і Німеччина (регіон Бремен).

Євростат: безробіття в єврозоні зросло до 6,3%, в Україні – поступове зниження, але зростає бідність03.10.25, 11:02 • 3759 переглядiв

На іншому полюсі – 26 найбільш благополучних регіонів, де ризик бідності нижчий за 12,5%.

Найкраща ситуація в північній Італії, де автономна провінція Больцано показала найнижчий рівень у всьому ЄС – лише 6,6% людей під загрозою бідності.

Далі йдуть регіони Чехії (зокрема Південно-Західний – 8,8%), Словаччини (Братиславський край – 8,6%), а також Бельгії, Австрії, Польщі, Словенії, Хорватії й Угорщини.

Загалом ці дані показують, що рівень життя у ЄС залишається дуже нерівним. Західна та Північна Європа живуть заможніше, тоді як південь і схід усе ще борються з бідністю та соціальною ізоляцією.

Інфляція в єврозоні зросла до 2,2% у вересні – Євростат01.10.25, 17:15 • 3066 переглядiв

Степан Гафтко

