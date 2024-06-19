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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 4616 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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Майже 2 тисячі дітей постраждали в Україні внаслідок дій російських окупантів

Київ • УНН

 • 19354 перегляди

551 дитина загинула і понад 1 388 отримали поранення в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії, найбільше постраждали Донецька, Харківська та Херсонська області.

Майже 2 тисячі дітей постраждали в Україні внаслідок дій російських окупантів

Найбільше постраждало дітей у Донецькій, Харківській та Херсонській областях. 551 дитина загинула. Пише УНН із посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Деталі

Більше ніж 1939 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії рф

– інформує Офіс Генерального прокурора.

За офіційною інформацією ювенальних прокурорів станом на ранок 19 червня 2024 року 551 дитина загинула та понад 1388 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Також повідомляється у яких областях постраждало найбільше дітей: Донецька область  - 539, Харківська область - 390, Херсонська область - 152, Дніпропетровська область - 151, Київська область - 130, Запорізька область - 108, Миколаївська область - 107.

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У відомстві також наголосили, що протягом останніх днів внаслідок обстрілів, які здійснили зс рф: у м. Полтава постраждали дві дівчинки віком 7 та 17 років і чотири хлопчики віком 6, 8, 10 і 11 років; у с. Нова Полтавка Донецької області постраждали двоє хлопчиків віком 4 та 7 років; у с. Піски Ізюмського району Харківської області травмовано 13-річного хлопчика.

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