Майже 2 тисячі дітей постраждали в Україні внаслідок дій російських окупантів
Київ • УНН
551 дитина загинула і понад 1 388 отримали поранення в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії, найбільше постраждали Донецька, Харківська та Херсонська області.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій, Харківській та Херсонській областях. 551 дитина загинула. Пише УНН із посиланням на Офіс Генерального прокурора.
Деталі
Більше ніж 1939 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії рф
За офіційною інформацією ювенальних прокурорів станом на ранок 19 червня 2024 року 551 дитина загинула та понад 1388 отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Також повідомляється у яких областях постраждало найбільше дітей: Донецька область - 539, Харківська область - 390, Херсонська область - 152, Дніпропетровська область - 151, Київська область - 130, Запорізька область - 108, Миколаївська область - 107.
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У відомстві також наголосили, що протягом останніх днів внаслідок обстрілів, які здійснили зс рф: у м. Полтава постраждали дві дівчинки віком 7 та 17 років і чотири хлопчики віком 6, 8, 10 і 11 років; у с. Нова Полтавка Донецької області постраждали двоє хлопчиків віком 4 та 7 років; у с. Піски Ізюмського району Харківської області травмовано 13-річного хлопчика.
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