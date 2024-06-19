Больше всего пострадало детей в Донецкой, Харьковской и Херсонской областях. 551 ребенок погиб. Пишет УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Детали

Более 1939 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии рф - информирует Офис Генерального прокурора.

По официальной информации ювенальных прокуроров по состоянию на утро 19 июня 2024 года 551 ребенок погиб и более 1388 получили ранения различной степени тяжести.

Также сообщается в каких областях пострадало больше всего детей: Донецкая область - 539, Харьковская область - 390, Херсонская область - 152, Днепропетровская область - 151, Киевская область - 130, Запорожская область - 108, Николаевская область - 107.

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В ведомстве также отметили, что в течение последних дней в результате обстрелов, которые осуществили ВС РФ: в г. Полтава пострадали две девочки в возрасте 7 и 17 лет и четыре мальчика в возрасте 6, 8, 10 и 11 лет; в с. Новая Полтавка Донецкой области пострадали двое мальчиков в возрасте 4 и 7 лет; в с. Пески Изюмского района Харьковской области травмирован 13-летний мальчик.

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