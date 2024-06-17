В оккупированном Мариуполе подросток из ручного противотанкового гранатомета (РПГ) ранил троих детей. Об этом сообщил Мариупольский городской совет, передает УНН.

В сообщении приводятся данные главаря "днр" пушилина. По его словам, подросток нашел у отца оружие - РПГ-22. В результате пострадали трое детей - девушки 2009 и 2012 годов рождения и парень 2014 года рождения. Сообщается, что пострадавшим детям оказана медицинская помощь.

"В оккупации становится все более опасно. Ведь оружие активно распространяется. Правоохранительные органы не следят за порядком и не проверяют разрешения на оружие. Более того, в городе становится все больше российских военных. Страдают - мирные жители", - говорится в сообщении городского совета.

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