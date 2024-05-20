По меньшей мере 25 тыс. мариупольцев, в том числе 164 ребенка, погибли во время российского вторжения - Андрющенко

россиян продолжают попытки скрыть данные о количестве погибших мариупольцев во время вторжения. Однако они ведут базу погибших, в которой есть информация о ДНК и фотографии. Украине удалось получить базу с данными о погибших детях, которая подтверждает смерть 164 ребенка в Мариуполе во время вторжения. В общем, по меньшей мере 25 тысяч гражданских мариупольцев погибло и было похоронено. Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Детали

Андрющенко рассказал, что россияне пытаются скрыть информацию о количестве погибших. Но они создали база данных, которая включает ДНК, фотографии, неизвестные и идентифицированные тела.

То есть, у них есть фактически полный учет погибших, которые они похоронили. Но эта база данных хранится без доступа к сети интернета, ее охраняют вместе с ФСБ - рассказывает Андрющенко.

Он отметил, что базу данных по детям, которую собрали россияне, удалось "выкупить". Затем эта база была проверена и верифицирована.

Мы можем сказать точно, что там есть 164 ребенка с верифицированным фактом смерти на территории Мариуполя во время полномасштабного вторжения. Что касается взрослых и неопознанных, это отдельная сложная история. На сегодняшний день, по нашим оценкам, которые были проведены сразу после того, как они завершили массовое захоронение, то это не менее 25 тысяч гражданских мариупольцев погибло и уже похоронено. Это минимальная цифра и мы понимаем, что она будет расти - добавил советник председателя.

Напомним

россияне эксгумировали и перезахоронили 80-90% тел в Мариуполе, известны места новых массовых захоронений в Мариуполе, на Старокрымском кладбище, и в селах Мангуш и Виноградное.

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