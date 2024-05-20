Щонайменше 25 тис. маріупольців, у тому числі 164 дитини, загинули під час російського вторгнення – Андрющенко

росіян продовжують спроби приховати дані про кількість загиблих маріупольців під час вторгнення. Однак вони ведуть базу загиблих, в якій є інформація про ДНК та фотографії. Україні вдалося отримати базу з даними про загиблих дітей, яка підтверджує смерть 164 дитини у Маріуполі під час вторгнення. Загалом, щонайменше 25 тисяч цивільних маріупольців загинуло і було поховано. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

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Андрющенко розповів, що росіяни намагаються приховати інформацію щодо кількості загиблих. Але вони створили база даних, яка включає ДНК, фотографії, невідомі та ідентифіковані тіла.

Тобто, в них є фактично повний облік загиблих, які вони поховали. Але ця база даних зберігається без доступу до мережі інтернету, її охороняють разом з ФСБ

Він зазначив, що базу даних по дітях, яку зібрали росіяни, вдалося "викупити". Потім ця база була перевірена та верифікована.

Ми можемо сказати точно, що там є 164 дитини із верифікованим фактом смерті на території Маріуполя під час повномасштабного вторгнення. Щодо дорослих і щодо неопізнаних, це окрема складна історія. На сьогоднішній день, за нашими оцінками, які було проведено одразу після того, як вони завершили масове поховання, то це щонайменше 25 тисяч цивільних маріупольців загинуло і вже поховано. Це мінімальна цифра і ми розуміємо, що вона буде зростати