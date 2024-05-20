росіяни ексгумували та перепоховали 80-90% тіл у Маріуполі – радник мера
Київ • УНН
росіяни ексгумували та перепоховали 80-90% тіл у Маріуполі, відомі місця нових масових поховань у Маріуполі, на Старокримському кладовищі, та в селах Мангуш і Виноградне.
росіяни провели масові ексгумації та перепоховання маріупольців, які загинули під час захоплення міста в 2022 році. Наразі, українській владі відомі всі місця нових масових поховань - у самому Маріуполі, на цвинтарі у Старому Криму, а також у селищах Мангуш та Віноградне. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
Справа в тому, що там (у Маріуполі - ред.) на 80-90% росіяни провели ексгумації в якомусь вигляді, місцями дуже нелюдському, і провели перепоховання наших загиблих маріупольців в абсолютній їх більшості
Він зазначив, що дії росіян відстежувалися, тому місцезнаходження всіх масових поховань відомі.
Це селище Мангуш, це безпосередньо сам Маріуполь, на цвинтарі в Старому Криму, а також селище Віноградне
Нагадаємо
За останні півроку кількість росіян у тимчасово окупованому Маріуполі зросла приблизно на 7-8 тисяч, що змінило етнічний склад міста.
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