россияне эксгумировали и перезахоронили 80-90% тел в Мариуполе - советник мэра

россияне провели массовые эксгумации и перезахоронения мариупольцев, погибших во время захвата города в 2022 году. Сейчас украинской власти известны все места новых массовых захоронений - в самом Мариуполе, на кладбище в Старом Крыму, а также в поселках Мангуш и Виноградное. Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Дело в том, что там (в Мариуполе - ред.) на 80-90% россияне провели эксгумации в каком-то виде, местами очень нечеловеческом, и провели перезахоронение наших погибших мариупольцев в абсолютном их большинстве - сказал Андрющенко.

Он отметил, что действия россиян отслеживались, поэтому местонахождение всех массовых захоронений известны.

Это поселок Мангуш, это непосредственно сам Мариуполь, на кладбище в Старом Крыму, а также поселок Виноградное - сказал советник председателя.

Напомним

За последние полгода количество русских во временно оккупированном Мариуполе выросло примерно на 7-8 тысяч, что изменило этнический состав города.

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