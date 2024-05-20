Андрющенко розповів, на скільки збільшилося російське населення в Маріуполі за пів року
Київ • УНН
За останні півроку кількість росіян у тимчасово окупованому Маріуполі зросла приблизно на 7-8 тисяч, змінивши етнічний склад міста.
За останні пів року орієнтовно на 7-8 тис. збільшилася кількість російського населення в тимчасово окупованому Маріуполі. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
Якщо казати в цілому про місто, то українського Маріуполя на сьогодні немає. росіяни своїми демонтажами й тим, що вони намагаються частково щось побудувати абсолютно змінили обличчя міста. Місто стало геть іншим, ми його не впізнаємо, а ще на додаток до цього вони змінюють етнічний склад, в принципі складову міста серед людей. В Маріуполі наших маріупольців знаходиться орієнтовно 80-85 тис. всіх вікових категорій, росіян знаходиться вже близько того
За його словами, лише за останні пів року орієнтовно на 7-8 тис. збільшилася кількість російського населення в окупованому Маріуполі.
"Лише за останні пів року через статистику яку ми отримували від наших інсайдерів щодо кількості дітей в школах й наскільки вона зросла, ми можемо сказати, що лише за останні пів року орієнтовно на 7-8 тис. приросло російського населення в окупованому Маріуполі, причому це ті хто їдуть сім’ями, з дітьми. Тому експансія триває, заміщення населення триває", - сказав Андрющенко.
Додамо
Героїчна оборона Маріуполя тривала з 24 лютого по 20 травня 2022 року - 86 днів, 82 з яких у повному оточенні.
Андрющенко нагадав, що рівно два роки назад окупанти закінчили ексгумацію тіл загиблих з-під руїн Драматичного театру.
Доповнення
Окупаційна влада Маріуполя проводить демонтажні та ремонтні роботи на місці Драматичного театру, який вони знищили у 2022 році. Тоді у підвалах Драмтеатру ховались сотні родин з дітьми.