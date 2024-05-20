Андрющенко розповів, на скільки збільшилося російське населення в Маріуполі за пів року

За останні пів року орієнтовно на 7-8 тис. збільшилася кількість російського населення в тимчасово окупованому Маріуполі. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Якщо казати в цілому про місто, то українського Маріуполя на сьогодні немає. росіяни своїми демонтажами й тим, що вони намагаються частково щось побудувати абсолютно змінили обличчя міста. Місто стало геть іншим, ми його не впізнаємо, а ще на додаток до цього вони змінюють етнічний склад, в принципі складову міста серед людей. В Маріуполі наших маріупольців знаходиться орієнтовно 80-85 тис. всіх вікових категорій, росіян знаходиться вже близько того