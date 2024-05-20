Андрющенко рассказал, на сколько увеличилось русское население в Мариуполе за полгода

За последние полгода ориентировочно на 7-8 тыс. увеличилось количество русского населения во временно оккупированном Мариуполе. Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Если говорить в целом о городе, то украинского Мариуполя на сегодня нет. россияне своими демонтажами и тем, что они пытаются частично что-то построить абсолютно изменили лицо города. Город стал совсем другим, мы его не узнаем, а еще в дополнение к этому они меняют этнический состав, в принципе составляющую города среди людей. В Мариуполе наших мариупольцев находится ориентировочно 80-85 тыс. всех возрастных категорий, русских находится уже около того - рассказал Андрющенко.

По его словам, только за последние полгода ориентировочно на 7-8 тыс. увеличилось количество русского населения в оккупированном Мариуполе.

"Только за последние полгода через статистику которую мы получали от наших инсайдеров по количеству детей в школах и насколько она выросла, мы можем сказать, что только за последние полгода ориентировочно на 7-8 тыс. приросло российского населения в оккупированном Мариуполе, причем это те, кто едут семьями, с детьми. Поэтому экспансия продолжается, замещение населения продолжается", - сказал Андрющенко.

Добавим

Героическая оборона Мариуполя длилась с 24 февраля по 20 мая 2022 года - 86 дней, 82 из которых в полном окружении.

Андрющенко напомнил, что ровно два года назад оккупанты закончили эксгумацию тел погибших из-под руин Драматического театра.

Дополнение

Оккупационные власти Мариуполя проводят демонтажные и ремонтные работы на месте Драматического театра, который они уничтожили в 2022 году. Тогда в подвалах Драмтеатра прятались сотни семей с детьми.