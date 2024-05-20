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Андрющенко рассказал, на сколько увеличилось русское население в Мариуполе за полгода
За последние полгода количество русских во временно оккупированном Мариуполе выросло примерно на 7-8 тысяч, изменив этнический состав города.
Британский суд разрешил основателю WikiLeaks Ассанжу обжаловать экстрадицию в США
Высокий суд Лондона постановил, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж будет иметь возможность обжаловать решение о его экстрадиции в США, где ему грозят обвинения в шпионаже, связанные с публикацией секретных документов.
Австрийский журналист Шмитт распространяет нарративы кремля - его разоблачил украинский посол
Австрийский журналист Рихард Шмитт распространяет кремлевскую пропагандистскую ложь об Украине, пороча страну и ее народ, заявил посол Украины в Австрии.
Украина нуждается не в перемирии, а в устойчивом мире на десятилетия - секретарь СНБО
В СНБО отмечают, что Украина стремится к длительному миру на десятилетия благодаря гарантиям безопасности, такие как членство в НАТО, а не только временное прекращение огня, чтобы обеспечить восстановление и дальнейшее развитие страны.
На Покровском направлении враг сейчас наиболее активный - Генштаб
Украинские войска успешно отражают российские атаки на многих направлениях, при этом наиболее активно враг действует сейчас на Покровском направлении.
Словацкие врачи рассказали о состоянии Фицо после покушения
Состояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо стабильное и улучшается после ранений, полученных во время покушения на него 15 мая, сообщают врачи больницы Рузвельта.
На части территории Украины до середины недели ожидаются дожди и грозы: где брать зонт
В Украине в течение следующих трех суток в западных областях, днем местами и на северо-востоке пройдут кратковременные дожди и грозы, на остальной территории без осадков, температура будет колебаться от 9° тепла ночью до 28° днем.
Генштаб: на Харьковском направлении продолжаются два боя - возле Старицы и Волчанска, еще один - на Купянском
Украинские войска ведут интенсивные бои с российскими войсками на Харьковском и Купянском направлениях, в то время как российская авиация нанесла удары по районам Липцев и вблизи Ивановки.
В ЕС выразили соболезнования из-за гибели президента Ирана
Президент Ирана Эбрагим Раиси и другие официальные лица погибли в трагической катастрофе вертолета. Свои соболезнования выразили в частности страны ЕС.
Вражеские обстрелы Черниговской области: за неделю 72 удара, 412 взрывов, есть жертва
За прошлую неделю враг 72 раза обстрелял 26 населенных пунктов Черниговской области, вызвав 412 взрывов, 16 авиаударов, повреждение гражданской и критически важной инфраструктуры, ранив 5 мирных жителей и убив 1 человека.