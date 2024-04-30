В Торонто открылась фотовыставка посвященная осаде Мариуполя оккупационными войсками рф

В здании мэрии Торонто открылась фотовыставка об осаде Мариуполя оккупационными войсками рф в 2022 году. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление генерального консула Украины в Торонто Олега Николенко.

Детали

Следующие три недели генеральное консульство будет рассказывать жителям Торонто о Мариуполе. Мы проведем серию мероприятий, посвященных оккупированному городу, его защитникам и защитницам. Начали с открытия сегодня фотовыставки известных украинских фотографа Евгения Малолетки и режиссера Мстислава Чернова "Мариуполь" в здании мэрии Торонто - рассказал дипломат.

По его словам, открытие посетили представители мэрии Торонто, консульского корпуса, посетители здания

Он добавил, что посетить выставку могут все желающие в мэрии Торонто до 3 мая, после чего она будет представлена в крупнейшем высшем учебном заведении Канады - Университете Торонто.

Статуэтки "Оскар" и BAFTA прибыли в Украину: на столичном вокзале состоялась встреча с создателями фильма "20 дней в Мариуполе"

Дополнение

В фотовыставку "Мариуполь" входит 40 фотографий Евгения Малолетки и Мстислава Чернова из жизни украинского города во время его осады российских оккупационных войск в 2022 году.

Евгений и Мстислав были единственными журналистами АР, которые находились в Мариуполе во время боевых действий. Им удалось вывезти отснятые материалы, которые потом стали основой для фотовыставки и фильма "20 дней в Мариуполе".

Напомним

Украинский документальный фильм "20 дней в Мариуполе", рассказывающий о российской осаде Мариуполя показали в Европарламенте.