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В Торонто открылась фотовыставка посвященная осаде Мариуполя оккупационными войсками рф
В фотовыставку "Мариуполь" входит 40 фотографий Евгения Малолетки и Мстислава Чернова из жизни украинского города во время его осады российских оккупационных войск в 2022 году.
США рассматривают возможность запрета импорта российского обогащенного урана
Белый дом рассматривает возможность запрета импорта обогащенного урана из России, которая поставляет около четверти обогащенного урана, используемого для топлива американских коммерческих реакторов, и приносит Москве примерно 1 миллиард долларов дохода в год.
Осторожно, мины: украинцев просят быть осмотрительными на кладбищах во время поминальных дней
Правоохранители напоминают украинцам о соблюдении правил безопасности при посещении кладбищ на деоккупированных территориях из-за наличия десятков тысяч взрывоопасных предметов, заложенных врагом.
Apple ведет переговоры с OpenAI об интеграции ChatGPT в iOS 18 - СМИ
Apple ведет переговоры с OpenAI и Google об интеграции технологий искусственного интеллекта, таких как функции OpenAI и чат-бот Gemini от Google, в iOS 18, следующую операционную систему для iPhone, чтобы внедрить новые функции на основе искусственного интеллекта на iPhone уже в этом году.
Украина уже получает военную помощь в рамках нового пакета помощи - Белый дом
В Белом доме утверждают, что Украина уже начала получать помощь от США в рамках нового пакета военной поддержки на сумму 61 миллиард долларов.
В Индии строят крупнейшую в мире экологически чистую электростанцию
Adani Green Energy Limited строит одну из крупнейших экологически чистых гибридных ветро-солнечных электростанций в Индии, площадью более 518 квадратных километров и стоимостью около 20 миллиардов долларов, чтобы обеспечить электроэнергией 16 миллионов индийских домов и способствовать достижению целей Индии в области возобновляемой энергетики.
В Крыму раздаются взрывы вблизи Симферополя: оккупанты перекрыли движение по Крымскому мосту
В оккупированном Крыму прогремели громкие взрывы, а российские власти перекрыли движение на Крымском мосту после того, как на полуострове прогремело около 10 взрывов.
В Харькове переименовали станцию метро "Пушкинская" и еще более 300 топонимов города
Харьков переименовал 367 топонимов, связанных с Россией, включая станции метро "Пушкинская" и "Южный вокзал", в рамках усилий по дерусификации.
Президент Литвы поддержал идею о возвращении в Украину военнообязанных мужчин
Президент Литвы Гитанас Науседа поддерживает идею возвращения в Украину призывников, которые выехали в ЕС в начале полномасштабного вторжения, заявляя, что Украина должна иметь мобилизационные планы, а ее союзники должны всячески помогать Киеву.
Турция поддерживает кандидатуру премьер-министра Нидерландов на пост главы НАТО - СМИ
Турция готова поддержать кандидатуру премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на должность следующего Генерального секретаря НАТО, но он все еще нуждается в одобрении Венгрии, Румынии, Словакии, чтобы обеспечить единодушный консенсус, необходимый для назначения.