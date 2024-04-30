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У Торонто відкрилась фотовиставка присвячена облозі Маріуполя окупаційними військами рф

У Торонто відкрилась фотовиставка присвячена облозі Маріуполя окупаційними військами рф

Київ • УНН

 • 29149 перегляди

До фотовиставки "Маріуполь" входить 40 фотографій Євгенія Малолєтки та Мстислава Чернова із життя українського міста під час його облоги російських окупаційних військ у 2022 році.

У будівлі мерії Торонто відкрилася фотовиставка про облогу Маріуполя окупаційними військами рф у 2022 році. Про це пише УНН з посиланням на заяву генерального консула України в Торонто Олега Ніколенка.

Деталі 

Наступні три тижні генеральне консульство розповідатиме мешканцям Торонто про Маріуполь. Ми проведемо серію заходів, присвячених окупованому місту, його захисникам і захисницям. Розпочали із відкриття сьогодні фотовиставки відомих українських фотографа Євгенія Малолєтки і режисера Мстислава Чернова "Маріуполь" в будівлі мерії Торонто

- розповів дипломат.

За його словами, відкриття відвідали представники мерії Торонто, консульського корпусу, відвідувачі будівлі

Він додав, що відвідати виставку можуть усі охочі в мерії Торонто до 3 травня, після чого вона буде представлена в найбільшому вищому навчальному закладі Канади - Університеті Торонто.

Статуетки "Оскар" і BAFTA прибули в Україну: на столичному вокзалі відбулась зустріч із творцями стрічки "20 днів у Маріуполі"19.04.24, 15:39 • 15179 переглядiв

Доповнення

До фотовиставки "Маріуполь" входить 40 фотографій Євгенія Малолєтки та Мстислава Чернова із життя українського міста під час його облоги російських окупаційних військ у 2022 році.

Євгеній та Мстислав були єдиними журналістами АР, які перебували в Маріуполі під час бойових дій. Їм вдалося вивезти зняті матеріали, які потім стали основою для фотовиставки та фільму "20 днів у Маріуполі".

Нагадаємо

Український документальний фільм "20 днів у Маріуполі", що розповідає про російську облогу Маріуполя показали у Європарламенті.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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