Статуэтки "Оскар" и BAFTA прибыли в Украину: на столичном вокзале состоялась встреча с создателями фильма "20 дней в Мариуполе"

Сегодня в Киеве состоялась встреча с создателями документального фильма "20 дней в Мариуполе". Это первая украинская лента, которая получила премию "Оскар". Встреча прошла в помещении Центрального железнодорожного вокзала, передает УНН со ссылкой на Суспільне.

Это первая встреча в Украине с создателями ленты - Мстиславом Черновым, Евгением Малолеткой и Василисой Степаненко - после получения "Оскара" в берене 2024 года, которые привезли статуэтки "Оскар" и BAFTA в Украину.

"Когда люди нуждаются в надежде, такие моменты как "Оскар" дают сил. Они дают сил нам, военным, врачам, не сдаваться", - отмечает Чернов.

Создатели также вспомнили бойцов, которые помогли вырваться из окруженной больницы в Мариуполе - 73 центр ССО, отметив, что некоторые из них до сих пор продолжают бороться на фронте.

Евгений Малолетка рассказал также, что фотографии и видео из окруженного россиянами города помогли многим людям, которые были вне Мариуполя, найти родных.

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"Люди просили "снимите нас". Они не надеялись что что-то изменится, что войска НАТО придут и прорвут эту блокаду. Для людей важно знать, что их слышат", - добавляют создатели.

Даже когда истории были рассказаны, хочу сделать так, чтобы о Мариуполе не забыли. Не только потому, что Мариуполь - начало полномасштабной войны, но и потому, что Мариуполь стал символом всех городов, которые были разрушены и оккупированы после

Они также рассказали, что многие люди на встречах и показах ленты говорили, что не знали, что такое действительно происходило в Украине, или вообще - считали, что это фейк.

Кроме того, несколько показов фильма удалось провести с героями ленты: "Мы пытались доказать что это реальность".

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