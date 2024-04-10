В Нидерландах открылась выставка, демонстрирующая блокаду и разрушение россиянами Мариуполя

В городе Утрехт состоялась выставка "Лабиринты несокрушимых городов", которая в интерактивной части демонстрирует разрушенный россиянами Мариуполь в деталях, а также напоминает, каким был город до полномасштабного вторжения сс рф. Об этом пишет Мариупольский городской совет, передает УНН.

Детали

В Нидерландах в городе Утрехт состоялась выставка "Лабиринты несокрушимых городов", посвященная блокаде Мариуполя. Экспозиция в деталях демонстрирует украинский город, который был разрушен россиянами и одновременно напоминает о том, как выглядел Мариуполь до полномасштабного вторжения.

Также в рамках мероприятия состоялся показ документального фильма "20 дней в Мариуполе".

Зрители смогли увидеть зафиксированные кадры разрушения города в начале российского вторжения. Многие не могли сдержать слез - информирует Мариупольский городской совет.

Организатором мероприятия выступила организация "Vital'na ANNE", которая оказывает помощь украинским беженцам.

Отдельно отмечается о визуализации будущего Мариуполя, "как напоминание о мечте об освобождении, восстановлении и мирной жизни в Украине".

Напомним,

Для расследования и документирования российской атаки на Мариупольский драматический театр, где находились сотни гражданских лиц, был создан веб-сайт "Пространственный архив", который содержит фотографии, видео, интервью со свидетелями и 3D-модели.