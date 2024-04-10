В Нидерландах открылась выставка, демонстрирующая блокаду и разрушение россиянами Мариуполя

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
  •  35225 просмотра

Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
  •  58124 просмотра

Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков

Эксклюзив
Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики
  •  59688 просмотра

Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики

Эксклюзив
Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники
  •  113458 просмотра

Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники

Эксклюзив
Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства
  •  114144 просмотра

Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства

Эксклюзив
Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник
  •  113816 просмотра

Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник

Эксклюзив
Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу
  •  107751 просмотра

Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу

Эксклюзив
Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей для подозреваемого
9 апреля 2024, 07:16  •  113330 просмотра

Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей для подозреваемого

Эксклюзив
Налоги на воздух, плохую погоду и сон: недовольные властью украинцы предложили Гетманцеву свои варианты сборов (ВИДЕО)
9 апреля 2024, 06:29  •  110154 просмотра

Налоги на воздух, плохую погоду и сон: недовольные властью украинцы предложили Гетманцеву свои варианты сборов (ВИДЕО)

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ДОТ может отказаться от услуг еще одного поставщика продуктов питания для ВСУ: детали
8 апреля 2024, 12:53  •  137963 просмотра

ДОТ может отказаться от услуг еще одного поставщика продуктов питания для ВСУ: детали

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3 апреля 2024, 11:28  •  440354 просмотра
ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

2 апреля 2024, 09:02  •  506038 просмотра

В Нидерландах открылась выставка, демонстрирующая блокаду и разрушение россиянами Мариуполя

В Утрехте, Нидерланды, открылась выставка "Лабиринты несокрушимых городов", демонстрирующая блокаду и разрушение Мариуполя россиянами, с интерактивными показами города до и после российского вторжения, показом документального фильма "20 дней в Мариуполе" и визуализацией будущей реконструкции Мариуполя.

Война •   •  2956 просмотра
В Нидерландах открылась выставка, демонстрирующая блокаду и разрушение россиянами Мариуполя

Мобилизация заключенных: Рада поддержала законопроект в первом чтении

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который позволит освобождать заключенных от отбывания наказания для прохождения военной службы.

Война •   •  3971 просмотра
Мобилизация заключенных: Рада поддержала законопроект в первом чтении

В Харькове прогремел взрыв после предупреждений о вражеских пусках авиабомб

В Харькове слышали взрыв после предупреждений ПС ВСУ о вражеских запусках управляемых авиабомб в регионе.

Война •   •  5417 просмотра
В Харькове прогремел взрыв после предупреждений о вражеских пусках авиабомб

Во время атаки на аэродром в Ейске дроны могли повредить самолет-амфибию - OSINT-расследователь

Во время атаки беспилотника на российский военный аэродром в Ейске были повреждены не только истребители, но и самолет-амфибия Бе-200, о чем свидетельствуют спутниковые снимки, на которых видно, что у самолета отсутствует часть левого крыла.

Война •   •  4354 просмотра
Во время атаки на аэродром в Ейске дроны могли повредить самолет-амфибию - OSINT-расследователь

В рф посадили двух мужчин за попытку присоединиться к легиону, воюющему на стороне Украины

Двое россиян были приговорены к 9 годам заключения каждый за попытку присоединиться к легиону "Свободы россии", который воюет на стороне Украины против войск рф.

Новости Мира •   •  3811 просмотра
В рф посадили двух мужчин за попытку присоединиться к легиону, воюющему на стороне Украины

Пентагон заплатил SpaceX 23 млн долларов за размещение Starlink в Украине - СМИ

Пентагон заплатил SpaceX 23 миллиона долларов за развертывание терминалов Starlink в Украине в рамках американской помощи в сфере безопасности.

Война •   •  5124 просмотра
Пентагон заплатил SpaceX 23 млн долларов за размещение Starlink в Украине - СМИ

Рада приняла в первом чтении законопроект об ответственности за уклонение от мобилизации, но пока в старой редакции - нардеп

Парламент принял в первом чтении законопроект об ответственности за уклонение от мобилизации, но в начальной жесткой версии правительства, которая будет доработана ко второму чтению.

Война •   •  8514 просмотра
Рада приняла в первом чтении законопроект об ответственности за уклонение от мобилизации, но пока в старой редакции - нардеп

НМТ-2024: последний день регистрации 11 апреля

11 апреля - последний день регистрации для участия в УМТ, абитуриентам рекомендуется устранить ошибки и повторно прислать документы до 15 апреля, чтобы избежать отказа в регистрации.

Общество •   •  6435 просмотра
НМТ-2024: последний день регистрации 11 апреля

В Херсонской области убытки от загрязнения воздуха во время военного положения приблизились к 145 млрд грн

Инспекторы подсчитали убытки объемом почти 145 миллиардов гривен из-за загрязнения воздуха в Херсонской области, вызванного чрезвычайными ситуациями и военным положением.

Общество •   •  9984 просмотра
В Херсонской области убытки от загрязнения воздуха во время военного положения приблизились к 145 млрд грн

Украина разрабатывает технологию UA DroneID, которая поможет отличать свои и вражеские БПЛА на поле боя

Украина разрабатывает инновационную технологию UA DroneID в сотрудничестве с Министерством цифровой трансформации, ОО "Аэроразведка" и CossackLabs для идентификации своих и вражеских беспилотников, повышения безопасности и эффективности миссий, обеспечения ситуационной осведомленности и минимизации дружественного огня.

Война •   •  7748 просмотра
Украина разрабатывает технологию UA DroneID, которая поможет отличать свои и вражеские БПЛА на поле боя