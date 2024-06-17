В окупованому Маріуполі підліток з РПГ поранив трьох дітей: що відомо
Київ • УНН
В окупованому Маріуполі підліток поранив трьох дітей зі знайденого вдома протитанкового гранатомета.
В окупованому Маріуполі підліток з ручного протитанкового гранатомету (РПГ) поранив трьох дітей. Про це повідомила Маріупольська міська рада, передає УНН.
У повідомленні приводяться дані ватажка "днр" пушиліна. За його словами, підліток знайшов у батька зброю – РПГ-22. У результаті постраждали троє дітей - дівчата 2009 та 2012 років народження та хлопець 2014 року народження. Повідомляється, що постраждалим дітям надана медична допомога.
"В окупації стає все більш небезпечно. Адже зброя активно розповсюджується. Правоохоронні органи не слідкують за порядком та не перевіряють дозволи на зброю. Більш того, у місті стає все більше російських військових. Страждають – мирні жителі", - йдеться у повідомленні міскьої ради.
Щонайменше 25 тис. маріупольців, у тому числі 164 дитини, загинули під час російського вторгнення – Андрющенко20.05.24, 16:23 • 15792 перегляди