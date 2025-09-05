Майк Тайсон та Флойд Мейвезер-молодший зустрінуться на ринзі: стала відома ймовірна дата
Київ • УНН
Майк Тайсон та Флойд Мейвезер-молодший проведуть бій на початку 2026 року. Тайсон, якому виповниться 60, повернеться на ринг після поразки від Джейка Пола.
Майк Тайсон і Флойд Мейвезер-молодший зустрінуться на початку 2026 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.
Деталі
Тайсон, якому наступного року виповниться 60 років, повернеться на ринг після поразки від Джейка Пола в минулому році в восьмираундовому поєдинку. Він зустрінеться з 48-річним Мейвезером.
Зазначається, що Тайсон був чемпіоном у важкій вазі, а Мейвезер виграв титули в п'яти вагових категоріях, але жодна з них не перевищувала обмеження в 154 фунти для напівсередньої ваги. Останній офіційний бій у його кар'єрі, що налічує 50 перемог, відбувся проти зірки MMA Конора Макгрегора в 2017 році.
Нагадаємо
