Майк Тайсон та Флойд Мейвезер-молодший зустрінуться на ринзі: стала відома ймовірна дата

Ексклюзив
08:58 • 8408 перегляди
Витік зброї, зокрема гранат з прифронтових областей: в Нацполіції розповіли, як з цим борються
08:28 • 14375 перегляди
Учень планував напад із ножем у школі на Закарпатті – Клименко
Ексклюзив
08:19 • 13648 перегляди
Може на одну-дві гривні просісти: експерт розповів, як може змінитися ціна на пальне в Україні восени
06:13 • 24855 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції Photo
4 вересня, 17:30 • 30392 перегляди
У катастрофі фунікулера в Лісабоні загинув українець - МЗС
4 вересня, 14:39 • 47356 перегляди
Сьогодні 26 країн готові надіслати війська до України для забезпечення миру - Макрон
4 вересня, 14:02 • 39771 перегляди
Керівники компанії, яка супроводжує ремонтну документацію для гелікоптерів Ми-8 в Україні, мають російські паспорти – ВеніславськийVideo
4 вересня, 10:04 • 40661 перегляди
Рада повертає кримінальну відповідальність за СЗЧ: що відомо
4 вересня, 08:49 • 41047 перегляди
Після майже 4-х років: Рада проголосувала за відновлення трансляції своїх засідань
Ексклюзив
4 вересня, 08:13 • 31146 перегляди
НБУ вилучив сотні мільйонів банкнот: які купюри зникають з обігу
"Ми ведемо дуже хороший діалог": Трамп має намір поговорити з путіним після розмови із ЗеленськимVideo5 вересня, 02:33 • 19112 перегляди
Ілона Маска запросили на саміт до Білого дому: що відповів мільярдер06:58 • 5868 перегляди
Будуть законними цілями в Україні: путін пригрозив НАТО07:27 • 4428 перегляди
Конкуренція на ринку аптек: чому українці отримують більше ніж іноземці07:47 • 15034 перегляди
У Білому домі повідомили про важливий виступ Трампа: про що говоритиме07:57 • 15329 перегляди
Публікації
Конкуренція на ринку аптек: чому українці отримують більше ніж іноземці07:47 • 15224 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції Photo06:13 • 24884 перегляди
Заручник НАБУ? Чому справа генерала СБУ Вітюка активізувалася тільки зараз і скидається на помсту4 вересня, 18:50 • 24349 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo4 вересня, 09:16 • 55898 перегляди
До будь-якого столу: топ смачних і простих рецептів грецького салатуPhoto4 вересня, 07:53 • 39849 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Антоніу Кошта
Урсула фон дер Ляєн
Емманюель Макрон
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Італія
Франція
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вугрями: "Я дуже соромилася сильної висипки"4 вересня, 10:35 • 21795 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo4 вересня, 09:16 • 55900 перегляди
Зірка "Пліткарки" Пенн Беджлі став батьком хлопчиків-близнюківPhoto4 вересня, 07:43 • 22252 перегляди
Блогерка-мільйонниця та донька власників технологічного гіганта Беккі Блум вийшла заміжPhoto3 вересня, 19:15 • 27520 перегляди
Radiohead повертаються після семирічної перерви: оголошено європейське турне 3 вересня, 17:44 • 29273 перегляди
Financial Times
Фейкові новини
ChatGPT
Шахед-136
С-300

Майк Тайсон та Флойд Мейвезер-молодший зустрінуться на ринзі: стала відома ймовірна дата

Київ • УНН

 • 120 перегляди

Майк Тайсон та Флойд Мейвезер-молодший проведуть бій на початку 2026 року. Тайсон, якому виповниться 60, повернеться на ринг після поразки від Джейка Пола.

Майк Тайсон та Флойд Мейвезер-молодший зустрінуться на ринзі: стала відома ймовірна дата

Майк Тайсон і Флойд Мейвезер-молодший зустрінуться на початку 2026 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.

Деталі

Тайсон, якому наступного року виповниться 60 років, повернеться на ринг після поразки від Джейка Пола в минулому році в восьмираундовому поєдинку. Він зустрінеться з 48-річним Мейвезером.

Зазначається, що Тайсон був чемпіоном у важкій вазі, а Мейвезер виграв титули в п'яти вагових категоріях, але жодна з них не перевищувала обмеження в 154 фунти для напівсередньої ваги. Останній офіційний бій у його кар'єрі, що налічує 50 перемог, відбувся проти зірки MMA Конора Макгрегора в 2017 році.

Нагадаємо

Олександр Усик отримав відтермінування від WBO щодо обов'язкового захисту титулу проти Джозефа Паркера. Це дозволяє українському боксеру обрати наступний крок у кар'єрі після виснажливого бою з Дюбуа.

Євген Устименко

СпортНовини Світу