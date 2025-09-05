Майк Тайсон и Флойд Мэйвезер-младший встретятся на ринге: стала известна вероятная дата

$41.350.02
Эксклюзив
08:58 • 8178 просмотра
Утечка оружия, в частности гранат из прифронтовых областей: в Нацполиции рассказали, как с этим борются
08:28 • 14151 просмотра
Ученик планировал нападение с ножом в школе на Закарпатье – Клименко
Эксклюзив
08:19 • 13466 просмотра
Может на одну-две гривны просесть: эксперт рассказал, как может измениться цена на топливо в Украине осенью
06:13 • 24536 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины сыграет сегодня против ФранцииPhoto
4 сентября, 17:30 • 30237 просмотра
В катастрофе фуникулера в Лиссабоне погиб украинец - МИД
4 сентября, 14:39 • 47271 просмотра
Сегодня 26 стран готовы отправить войска в Украину для обеспечения мира - Макрон
4 сентября, 14:02 • 39703 просмотра
Руководители компании, сопровождающей ремонтную документацию для вертолетов Ми-8 в Украине, имеют российские паспорта – ВениславскийVideo
4 сентября, 10:04 • 40627 просмотра
Рада возвращает уголовную ответственность за СОЧ: что известно
4 сентября, 08:49 • 41017 просмотра
Спустя почти 4 года: Рада проголосовала за возобновление трансляции своих заседаний
Эксклюзив
4 сентября, 08:13 • 31125 просмотра
НБУ изъял сотни миллионов банкнот: какие купюры исчезают из обращения
Популярные новости
«Мы ведем очень хороший диалог»: Трамп намерен поговорить с путиным после разговора с ЗеленскимVideo5 сентября, 02:33 • 18921 просмотра
Илона Маска пригласили на саммит в Белый дом: что ответил миллиардер06:58 • 5740 просмотра
Будут законными целями в Украине: путин пригрозил НАТО07:27 • 4336 просмотра
Конкуренция на рынке аптек: почему украинцы получают больше, чем иностранцы07:47 • 14779 просмотра
В Белом доме сообщили о важном выступлении Трампа: о чем будет говорить07:57 • 14896 просмотра
публикации
Конкуренция на рынке аптек: почему украинцы получают больше, чем иностранцы07:47 • 14967 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины сыграет сегодня против ФранцииPhoto06:13 • 24542 просмотра
Заложник НАБУ? Почему дело генерала СБУ Витюка активизировалось только сейчас и похоже на месть4 сентября, 18:50 • 24197 просмотра
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo4 сентября, 09:16 • 55695 просмотра
К любому столу: топ вкусных и простых рецептов греческого салатаPhoto4 сентября, 07:53 • 39709 просмотра
УНН Lite
Виктория Бекхэм призналась в борьбе с акне: "Я очень стеснялась сильной сыпи"4 сентября, 10:35 • 21740 просмотра
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo4 сентября, 09:16 • 55679 просмотра
Звезда «Сплетницы» Пенн Бэджли стал отцом мальчиков-близнецовPhoto4 сентября, 07:43 • 22197 просмотра
Блогер-миллионник и дочь владельцев технологического гиганта Бекки Блум вышла замужPhoto3 сентября, 19:15 • 27464 просмотра
Radiohead возвращаются после семилетнего перерыва: объявлено европейское турне3 сентября, 17:44 • 29217 просмотра
Майк Тайсон и Флойд Мэйвезер-младший встретятся на ринге: стала известна вероятная дата

Киев • УНН

 • 38 просмотра

Майк Тайсон и Флойд Мэйвезер-младший проведут бой в начале 2026 года. Тайсон, которому исполнится 60, вернется на ринг после поражения от Джейка Пола.

Майк Тайсон и Флойд Мэйвезер-младший встретятся на ринге: стала известна вероятная дата

Майк Тайсон и Флойд Мэйвезер-младший встретятся в начале 2026 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Тайсон, которому в следующем году исполнится 60 лет, вернется на ринг после поражения от Джейка Пола в прошлом году в восьмираундовом поединке. Он встретится с 48-летним Мэйвезером.

Отмечается, что Тайсон был чемпионом в тяжелом весе, а Мэйвезер выиграл титулы в пяти весовых категориях, но ни одна из них не превышала ограничения в 154 фунта для полусреднего веса. Последний официальный бой в его карьере, насчитывающей 50 побед, состоялся против звезды MMA Конора Макгрегора в 2017 году.

Напомним

Александр Усик получил отсрочку от WBO относительно обязательной защиты титула против Джозефа Паркера. Это позволяет украинскому боксеру выбрать следующий шаг в карьере после изнурительного боя с Дюбуа.

Евгений Устименко

СпортНовости Мира