Майк Тайсон и Флойд Мэйвезер-младший встретятся на ринге: стала известна вероятная дата

Майк Тайсон и Флойд Мэйвезер-младший встретятся в начале 2026 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Тайсон, которому в следующем году исполнится 60 лет, вернется на ринг после поражения от Джейка Пола в прошлом году в восьмираундовом поединке. Он встретится с 48-летним Мэйвезером.

Отмечается, что Тайсон был чемпионом в тяжелом весе, а Мэйвезер выиграл титулы в пяти весовых категориях, но ни одна из них не превышала ограничения в 154 фунта для полусреднего веса. Последний официальный бой в его карьере, насчитывающей 50 побед, состоялся против звезды MMA Конора Макгрегора в 2017 году.

Напомним

Александр Усик получил отсрочку от WBO относительно обязательной защиты титула против Джозефа Паркера. Это позволяет украинскому боксеру выбрать следующий шаг в карьере после изнурительного боя с Дюбуа.