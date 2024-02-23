Лисогор розповів, де на Луганщині найважча ситуація

Найважча безпекова ситуація на Луганщині зараз у Білогорівці, Кремінському лісі та у напрямку Тернів. Проте українські військові повністю тримають позиції. Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Атаки на Луганщину не припиняються вже майже два роки… За останні два місяці з початку січня дуже потужні атаки йшли. Минулі тижні були дуже сильні обстріли, й КАБами, авіацією, й в тому числі мінометами та ствольною артилерією. Однак, наші бійці відбили всі ці потуги й наразі стійко тримають оборону. Звісно, найтяжча ситуація зараз у Білогорівці, Кремінському лісі у напрямку Тернів