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Лисогор розповів, де на Луганщині найважча ситуація

Київ • УНН

 • 33865 перегляди

На Луганщині найскладніші ділянки - у Білогорівці, Кремінському лісі та в напрямку Тернів, українські військові утримують позиції.

Лисогор розповів, де на Луганщині найважча ситуація

Найважча безпекова ситуація на Луганщині зараз у Білогорівці, Кремінському лісі та у напрямку Тернів. Проте українські військові повністю тримають позиції. Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Атаки на Луганщину не припиняються вже майже два роки… За останні два місяці з початку січня дуже потужні атаки йшли. Минулі тижні були дуже сильні обстріли, й КАБами, авіацією, й в тому числі мінометами та ствольною артилерією. Однак, наші бійці відбили всі ці потуги й наразі стійко тримають оборону. Звісно, найтяжча ситуація зараз у Білогорівці, Кремінському лісі у напрямку Тернів

- розповів Лисогор.

За його словами, нацгвардійці, десантники й піхота тримають повністю позиції.

"Завдають значне ураження ворогу попри те, що ворог дійсно збільшив кількість наземних атак… Наземні операції продовжуються, намагаються атакувати з технікою", - сказав Лисогор.

Також він повідомив, що позавчора українська артилерія розбила потужний наступ росіян на цій ділянці фронту – загарбники зазнали значних втрат.

Доповнення

Член комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, нардеп Федір Веніславський повідомляв, що росіяни демонструють, що повна окупація Луганської та Донецької областей є для них життєво необхідною, особливо перед виборами президента рф.

Анна Мурашко

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