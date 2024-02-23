Лисогор розповів, де на Луганщині найважча ситуація
Київ • УНН
На Луганщині найскладніші ділянки - у Білогорівці, Кремінському лісі та в напрямку Тернів, українські військові утримують позиції.
Найважча безпекова ситуація на Луганщині зараз у Білогорівці, Кремінському лісі та у напрямку Тернів. Проте українські військові повністю тримають позиції. Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
Атаки на Луганщину не припиняються вже майже два роки… За останні два місяці з початку січня дуже потужні атаки йшли. Минулі тижні були дуже сильні обстріли, й КАБами, авіацією, й в тому числі мінометами та ствольною артилерією. Однак, наші бійці відбили всі ці потуги й наразі стійко тримають оборону. Звісно, найтяжча ситуація зараз у Білогорівці, Кремінському лісі у напрямку Тернів
За його словами, нацгвардійці, десантники й піхота тримають повністю позиції.
"Завдають значне ураження ворогу попри те, що ворог дійсно збільшив кількість наземних атак… Наземні операції продовжуються, намагаються атакувати з технікою", - сказав Лисогор.
Також він повідомив, що позавчора українська артилерія розбила потужний наступ росіян на цій ділянці фронту – загарбники зазнали значних втрат.
Доповнення
Член комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, нардеп Федір Веніславський повідомляв, що росіяни демонструють, що повна окупація Луганської та Донецької областей є для них життєво необхідною, особливо перед виборами президента рф.