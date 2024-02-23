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Лысогор рассказал, где в Луганской области самая тяжелая ситуация

Лысогор рассказал, где в Луганской области самая тяжелая ситуация

Киев  •  УНН

23 февраля 2024, 08:47  •  12480 просмотра

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В Луганской области самые сложные участки - в Белогоровке, Кременском лесу и в направлении Тернов, украинские военные удерживают позиции.

Самая тяжелая ситуация с безопасностью в Луганской области сейчас в Белогоровке, Кременском лесу и в направлении Тернов. Однако украинские военные полностью держат позиции. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Атаки на Луганскую область не прекращаются уже почти два года... За последние два месяца с начала января очень мощные атаки шли. Прошедшие недели были очень сильные обстрелы, и КАБами, авиацией, и в том числе минометами и ствольной артиллерией. Однако, наши бойцы отбили все эти потуги и сейчас стойко держат оборону. Конечно, самая тяжелая ситуация сейчас в Белогоровке, Кременском лесу в направлении Тернов

- рассказал Лысогор.

По его словам, нацгвардейцы, десантники и пехота держат полностью позиции.

"Наносят значительное поражение врагу, несмотря на то, что враг действительно увеличил количество наземных атак... Наземные операции продолжаются, пытаются атаковать с техникой", - сказал Лысогор.

Также он сообщил, что позавчера украинская артиллерия разбила мощное наступление россиян на этом участке фронта - захватчики понесли значительные потери.

Дополнение

Член комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, нардеп Федор Вениславский сообщал, что россияне демонстрируют, что полная оккупация Луганской и Донецкой областей является для них жизненно необходимой, особенно перед выборами президента рф.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
natsionalnaya-gvardiya-ukrainiНациональная гвардия Украины
ruslan-stefanchukРуслан Стефанчук
ternyТерны
luhanskЛуганск
donetskДонецк
Лисогор розповів, де на Луганщині найважча ситуація
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