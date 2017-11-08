Ляшко про бізнес Рибалки: хто торгує з ОРДЛО, має сидіти в тюрмі

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За словами політика, наразі дані про ймовірний бізнес С.Рибалки на окупованих територіях перевіряються слідчим шляхом і він особисто зацікавлений у прозорому їх розслідуванні.

“З цього приводу йде розслідування зараз, я знаю, його проводить Служба безпеки. Я не втручаюсь у це розслідування, тому що я хочу, щоб усе було по закону, якщо факти будуть підтверджені - мені байдуже, як прізвище того, хто торгує із окупованими територіями. Це злочин і він має відповідати. Якщо факти не будуть підтверджені і виявляться брехнею із метою дискредитувати нашу команду, безумовно, ми із цього приводу теж зробимо висновки”, - сказав О.Ляшко.

Він також додав, що ті, хто ведуть бізнес із ОРДЛО, на його переконання, мають “сидіти у тюрмі все життя”.

“Я вимагаю від правоохоронних органів розслідувати, якщо хтось торгує із окупованими територіями - посадити на все життя у тюрму, тому що торгівля із окупованими територіями - це торгівля на крові”, - резюмував політик.

Нагадаємо, корпорація S.Group, що належить родині нардепа С.Рибалки, випускає такі снеки як: насіння "Semki", горішки "Козацька слава", фіcташкі "Мачо", сухарики, чіпси тощо.

СБУ розслідує факти торгівлі компаній корпорації S.Group з ОРДЛО. У рамках кримінального провадження вже були затримані та арештовані окремі менеджери корпорації.

Також нагадаємо, що раніше ЗМІ були опубліковані дані, що вказують на зв'язок S.Group з виробничими потужностями в Липецьку (Росія).

Додамо, що факти (фото товарів і чеки) продажу снеків S.Group в Криму і окупованому Донецьку вперше були зафіксовані журналістами ще наприкінці 2016 року.