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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 102314 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 105141 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 104306 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

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Ляшко о бизнесе Рыбалки: кто торгует с ОРДЛО, должен сидеть в тюрьме

Ляшко о бизнесе Рыбалки: кто торгует с ОРДЛО, должен сидеть в тюрьме

Киев  •  УНН

 • 11134 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко считает, что торговля с ОРДЛО - это торговля на крови. Такое мнение в эфире "112 Украина" он высказал в ответ на вопрос журналиста по поводу бизнеса нардепа Сергея Рыбалки, передает УНН.

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По словам политика, пока данные о вероятном бизнесе С.Рыбалки на оккупированных территориях проверяются следственным путем и он лично заинтересован в прозрачном их расследовании.

"По этому поводу идет расследование сейчас, я знаю, проводит Служба безопасности. Я не вмешиваюсь в это расследование, потому что я хочу, чтобы все было по закону, если факты будут подтверждены - мне все равно, как фамилия того, кто торгует с оккупированными территориями. Это преступление и он должен отвечать. Если факты не будут подтверждены и окажутся ложью с целью дискредитировать нашу команду, безусловно, мы по этому поводу тоже сделаем выводы", - сказал О.Ляшко.

Он также добавил, что те, кто ведут бизнес с ОРДЛО, по его убеждению, должны "сидеть в тюрьме всю жизнь".

"Я требую от правоохранительных органов расследовать, если кто-то торгует с оккупированными территориями - посадить на всю жизнь в тюрьму, потому что торговля с оккупированными территориями - это торговля на крови", - резюмировал политик.

Напомним, корпорация S.Group, принадлежащая семье нардепа С.Рыбалки, выпускает такие снеки как: семечки "Semki", орешки "Казацкая слава", фиcташки "Мачо", сухарики, чипсы и тому подобное.

СБУ расследует факты торговли компаний корпорации S.Group с ОРДЛО. В рамках уголовного производства уже были задержаны и арестованы отдельные менеджеры корпорации.

Также напомним, что ранее СМИ были опубликованы данные, указывающие на связь S.Group с производственными мощностями в Липецке (Россия).

Добавим, что факты (фото товаров и чеки) продажи снеков S.Group в Крыму и оккупированном Донецке впервые были зафиксированы журналистами еще в конце 2016 года.

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