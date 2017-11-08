Ляшко о бизнесе Рыбалки: кто торгует с ОРДЛО, должен сидеть в тюрьме

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По словам политика, пока данные о вероятном бизнесе С.Рыбалки на оккупированных территориях проверяются следственным путем и он лично заинтересован в прозрачном их расследовании.

"По этому поводу идет расследование сейчас, я знаю, проводит Служба безопасности. Я не вмешиваюсь в это расследование, потому что я хочу, чтобы все было по закону, если факты будут подтверждены - мне все равно, как фамилия того, кто торгует с оккупированными территориями. Это преступление и он должен отвечать. Если факты не будут подтверждены и окажутся ложью с целью дискредитировать нашу команду, безусловно, мы по этому поводу тоже сделаем выводы", - сказал О.Ляшко.

Он также добавил, что те, кто ведут бизнес с ОРДЛО, по его убеждению, должны "сидеть в тюрьме всю жизнь".

"Я требую от правоохранительных органов расследовать, если кто-то торгует с оккупированными территориями - посадить на всю жизнь в тюрьму, потому что торговля с оккупированными территориями - это торговля на крови", - резюмировал политик.

Напомним, корпорация S.Group, принадлежащая семье нардепа С.Рыбалки, выпускает такие снеки как: семечки "Semki", орешки "Казацкая слава", фиcташки "Мачо", сухарики, чипсы и тому подобное.

СБУ расследует факты торговли компаний корпорации S.Group с ОРДЛО. В рамках уголовного производства уже были задержаны и арестованы отдельные менеджеры корпорации.

Также напомним, что ранее СМИ были опубликованы данные, указывающие на связь S.Group с производственными мощностями в Липецке (Россия).

Добавим, что факты (фото товаров и чеки) продажи снеков S.Group в Крыму и оккупированном Донецке впервые были зафиксированы журналистами еще в конце 2016 года.