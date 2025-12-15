$42.190.08
Львівщина на шляху до безбар’єрності: шість громад отримали детальний план, як зробити об'єкти доступними для всіх

Київ • УНН

 • 96 перегляди

Шість громад Львівської області завершили аудит архітектурної доступності соціальних та комунальних об'єктів. Кожна громада отримала звіт з рекомендаціями для створення безбар'єрного простору.

Львівщина на шляху до безбар’єрності: шість громад отримали детальний план, як зробити об'єкти доступними для всіх

Шість територіальних громад Львівської області завершили масштабний аудит архітектурної доступності ключових соціальних та комунальних об'єктів. Цей крок став частиною комплексної ініціативи, спрямованої на впровадження системних змін та створення справді безбар'єрного простору для всіх мешканців.

Оцінювання доступності відбулися у межах проєкту "Розробка Політик різноманіття, рівності та інклюзії (DEI) у малих громадах Львівщини", який реалізує Благодійний фонд "МХП-Громаді" у рамках проєкту "Єднання для громади", що впроваджується ІСАР Єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу.

Аудити охопили шість ключових об'єктів у Жовківській, Меденицькій, Новояворівській, Буській, Золочівській та Городоцькій громадах. До складу робочих команд увійшли представники місцевого самоврядування, молодіжні ради та експерти з безбар'єрності, які спільно оцінили доступність адміністративних та соціальних об'єктів.

Під час роботи в громадах учасники фіксували бар’єри, з якими стикаються різні групи користувачів: люди з інвалідністю, маломобільні групи населення, літні люди, батьки з маленькими дітьми. Експерти одразу на місці надавали практичні поради та демонстрували, як підвищити рівень доступності без великих фінансових вкладень, спираючись на реальні потреби мешканців.

Безбар’єрність — це не про пандуси чи поручні. Це про гідність людини і можливість кожного жити повноцінно у своїй громаді. Ми бачимо готовність місцевої влади чути людей з різними потребами та адаптувати простір під них. І саме такі кроки формують європейську якість життя на місцях

- наголошує Віталій Пчолкін, консультант з питань безбар’єрності, голова ГО «Всеукраїнське об’єднання осіб з інвалідністю “Група активної реабілітації”».

За підсумками аудитів кожна громада отримала детальний звіт з описом чинного стану об’єктів, ключовими бар’єрами та чіткими рекомендаціями, адаптованими до можливостей громади. Ці детальні напрацювання стануть основою для створення та подальшого затвердження локальних політик DEI (Різноманіття, Рівності та Інклюзії).

Для багатьох громад це був перший практичний крок до системної інклюзивності. Ми не просто перевіряли будівлі, ми разом із командами розбиралися, як зробити простір зручнішим для кожного мешканця Важливо те, що ініціатива об’єднала молодь і місцеву владу навколо спільного бачення змін

- зазначає Каріна Булуй, менеджер із залучення соціальних інвестицій та партнерств Благодійного фонду «МХП-Громаді».

Аудити стали другим етапом комплексної ініціативи. Перед цим учасники пройшли дводенне навчання у Львові, де познайомилися з принципами різноманіття, рівності, інклюзії та безбар’єрності, а також розпочали роботу над проєктами власних інклюзивних політик.

Проєкт об’єднав молодь та представників місцевого самоврядування навколо спільної мети — зробити громади Львівщини більш доступними, інклюзивними та наближеними до європейських стандартів, де безбар’єрність є невід’ємною складовою якісної публічної інфраструктури.

Лілія Подоляк

