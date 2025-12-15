Львівщина на шляху до безбар’єрності: шість громад отримали детальний план, як зробити об'єкти доступними для всіх

Шість територіальних громад Львівської області завершили масштабний аудит архітектурної доступності ключових соціальних та комунальних об'єктів. Цей крок став частиною комплексної ініціативи, спрямованої на впровадження системних змін та створення справді безбар'єрного простору для всіх мешканців.

Оцінювання доступності відбулися у межах проєкту "Розробка Політик різноманіття, рівності та інклюзії (DEI) у малих громадах Львівщини", який реалізує Благодійний фонд "МХП-Громаді" у рамках проєкту "Єднання для громади", що впроваджується ІСАР Єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу.

Аудити охопили шість ключових об'єктів у Жовківській, Меденицькій, Новояворівській, Буській, Золочівській та Городоцькій громадах. До складу робочих команд увійшли представники місцевого самоврядування, молодіжні ради та експерти з безбар'єрності, які спільно оцінили доступність адміністративних та соціальних об'єктів.

Під час роботи в громадах учасники фіксували бар’єри, з якими стикаються різні групи користувачів: люди з інвалідністю, маломобільні групи населення, літні люди, батьки з маленькими дітьми. Експерти одразу на місці надавали практичні поради та демонстрували, як підвищити рівень доступності без великих фінансових вкладень, спираючись на реальні потреби мешканців.

Безбар’єрність — це не про пандуси чи поручні. Це про гідність людини і можливість кожного жити повноцінно у своїй громаді. Ми бачимо готовність місцевої влади чути людей з різними потребами та адаптувати простір під них. І саме такі кроки формують європейську якість життя на місцях

За підсумками аудитів кожна громада отримала детальний звіт з описом чинного стану об’єктів, ключовими бар’єрами та чіткими рекомендаціями, адаптованими до можливостей громади. Ці детальні напрацювання стануть основою для створення та подальшого затвердження локальних політик DEI (Різноманіття, Рівності та Інклюзії).

Для багатьох громад це був перший практичний крок до системної інклюзивності. Ми не просто перевіряли будівлі, ми разом із командами розбиралися, як зробити простір зручнішим для кожного мешканця Важливо те, що ініціатива об’єднала молодь і місцеву владу навколо спільного бачення змін