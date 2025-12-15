$42.190.08
Львовщина на пути к безбарьерности: шесть общин получили детальный план, как сделать объекты доступными для всех

Киев • УНН

 • 618 просмотра

Шесть общин Львовской области завершили аудит архитектурной доступности социальных и коммунальных объектов. Каждая община получила отчет с рекомендациями по созданию безбарьерного пространства.

Львовщина на пути к безбарьерности: шесть общин получили детальный план, как сделать объекты доступными для всех

Шесть территориальных общин Львовской области завершили масштабный аудит архитектурной доступности ключевых социальных и коммунальных объектов. Этот шаг стал частью комплексной инициативы, направленной на внедрение системных изменений и создание действительно безбарьерного пространства для всех жителей.

Оценка доступности состоялась в рамках проекта "Разработка Политик разнообразия, равенства и инклюзии (DEI) в малых общинах Львовщины", который реализует Благотворительный фонд "МХП-Громаді" в рамках проекта "Единение для общины", внедряемого ИСАР Единение при финансовой поддержке Европейского Союза.

Аудиты охватили шесть ключевых объектов в Жовковской, Меденицкой, Новояворовской, Бусской, Золочевской и Городокской общинах. В состав рабочих команд вошли представители местного самоуправления, молодежные советы и эксперты по безбарьерности, которые совместно оценили доступность административных и социальных объектов.

Во время работы в общинах участники фиксировали барьеры, с которыми сталкиваются различные группы пользователей: люди с инвалидностью, маломобильные группы населения, пожилые люди, родители с маленькими детьми. Эксперты сразу на месте давали практические советы и демонстрировали, как повысить уровень доступности без больших финансовых вложений, опираясь на реальные потребности жителей.

Безбарьерность — это не о пандусах или поручнях. Это о достоинстве человека и возможности каждого жить полноценно в своей общине. Мы видим готовность местных властей слышать людей с разными потребностями и адаптировать пространство под них. И именно такие шаги формируют европейское качество жизни на местах

- подчеркивает Виталий Пчелкин, консультант по вопросам безбарьерности, председатель ОО «Всеукраинское объединение лиц с инвалидностью “Группа активной реабилитации”».

По итогам аудитов каждая община получила подробный отчет с описанием текущего состояния объектов, ключевыми барьерами и четкими рекомендациями, адаптированными к возможностям общины. Эти детальные наработки станут основой для создания и дальнейшего утверждения локальных политик DEI (Разнообразия, Равенства и Инклюзии).

Для многих общин это был первый практический шаг к системной инклюзивности. Мы не просто проверяли здания, мы вместе с командами разбирались, как сделать пространство удобнее для каждого жителя. Важно то, что инициатива объединила молодежь и местные власти вокруг общего видения изменений

- отмечает Карина Булуй, менеджер по привлечению социальных инвестиций и партнерств Благотворительного фонда «МХП-Громаді».

Аудиты стали вторым этапом комплексной инициативы. Перед этим участники прошли двухдневное обучение во Львове, где познакомились с принципами разнообразия, равенства, инклюзии и безбарьерности, а также начали работу над проектами собственных инклюзивных политик.

Проект объединил молодежь и представителей местного самоуправления вокруг общей цели — сделать общины Львовщины более доступными, инклюзивными и приближенными к европейским стандартам, где безбарьерность является неотъемлемой составляющей качественной публичной инфраструктуры.

Лилия Подоляк

Общество
Львовская область
ПрАО МХП
Европейский Союз
Львов