Львовщина на пути к безбарьерности: шесть общин получили детальный план, как сделать объекты доступными для всех

Шесть территориальных общин Львовской области завершили масштабный аудит архитектурной доступности ключевых социальных и коммунальных объектов. Этот шаг стал частью комплексной инициативы, направленной на внедрение системных изменений и создание действительно безбарьерного пространства для всех жителей.

Оценка доступности состоялась в рамках проекта "Разработка Политик разнообразия, равенства и инклюзии (DEI) в малых общинах Львовщины", который реализует Благотворительный фонд "МХП-Громаді" в рамках проекта "Единение для общины", внедряемого ИСАР Единение при финансовой поддержке Европейского Союза.

Аудиты охватили шесть ключевых объектов в Жовковской, Меденицкой, Новояворовской, Бусской, Золочевской и Городокской общинах. В состав рабочих команд вошли представители местного самоуправления, молодежные советы и эксперты по безбарьерности, которые совместно оценили доступность административных и социальных объектов.

Во время работы в общинах участники фиксировали барьеры, с которыми сталкиваются различные группы пользователей: люди с инвалидностью, маломобильные группы населения, пожилые люди, родители с маленькими детьми. Эксперты сразу на месте давали практические советы и демонстрировали, как повысить уровень доступности без больших финансовых вложений, опираясь на реальные потребности жителей.

Безбарьерность — это не о пандусах или поручнях. Это о достоинстве человека и возможности каждого жить полноценно в своей общине. Мы видим готовность местных властей слышать людей с разными потребностями и адаптировать пространство под них. И именно такие шаги формируют европейское качество жизни на местах