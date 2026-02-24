Львів запалив "Промені пам’яті" над могилами полеглих Захисників напередодні річниці повномасштабного вторгнення рф

$43.270.01
50.920.00
ukenru
23 лютого, 17:51 • 12517 перегляди
Були перші доповіді щодо вибуху в Миколаєві, перевіряється версія щодо теракту - Зеленський
Ексклюзив
23 лютого, 17:38 • 25461 перегляди
Україна звільняє території - військовий пояснив чи можна вважати події на Запорізькому напрямку контрнаступом
23 лютого, 17:34 • 20903 перегляди
На АЗС у Миколаєві пролунав вибух: семеро поліцейських постраждали, двоє у важкому станіPhoto
23 лютого, 17:17 • 20896 перегляди
Словаччина припинить екстрені поставки електроенергії до України - ФіцоVideo
23 лютого, 15:53 • 16547 перегляди
ЄС не зміг погодити 20-й пакет санкцій проти росії – Каллас
Ексклюзив
23 лютого, 15:29 • 13277 перегляди
Telegram під питанням - чи варто блокувати месенджер та чи зменшить це ризик терактів в Україні
Ексклюзив
23 лютого, 14:58 • 12158 перегляди
Чому виникає біль у скронях та як його позбутися
23 лютого, 14:29 • 12750 перегляди
Теракт у Львові: підозрювану відправили під варту на 60 діб без права застави
Ексклюзив
23 лютого, 13:20 • 45363 перегляди
“Скарги на клініку Odrex не закінчуються”,– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
Ексклюзив
23 лютого, 13:02 • 49666 перегляди
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
1м/с
94%
744мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Ольга Сумська розкрила вартість свого "луку" та висловилась про майбутнє 60-річчяVideo23 лютого, 20:42 • 8640 перегляди
Селена Гомес показала спокусливу фігуру у купальнику на розкішному відпочинкуPhoto23 лютого, 21:02 • 10194 перегляди
Поліція Миколаєва показала відео з місця теракту на АЗСVideo23 лютого, 21:28 • 7490 перегляди
У москві вибухнуло поліцейське авто, є жертвиVideo23 лютого, 21:51 • 4970 перегляди
Зеленський привітав нового прем'єр-міністра Нідерландів: що сказав Президент наймолодшому главі уряду в історії країни23:22 • 8002 перегляди
Публікації
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу23 лютого, 14:00 • 24783 перегляди
“Скарги на клініку Odrex не закінчуються”,– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
Ексклюзив
23 лютого, 13:20 • 45367 перегляди
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
Ексклюзив
23 лютого, 13:02 • 49670 перегляди
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість20 лютого, 13:32 • 142718 перегляди
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робитиPhoto20 лютого, 11:49 • 151852 перегляди
Актуальнi люди
Кая Каллас
Володимир Зеленський
Музикант
Ігор Клименко
Роберт Фіцо
Актуальні місця
Україна
Миколаїв
Сполучені Штати Америки
Львів
Київська область
Реклама
УНН Lite
Селена Гомес показала спокусливу фігуру у купальнику на розкішному відпочинкуPhoto23 лютого, 21:02 • 10251 перегляди
Ольга Сумська розкрила вартість свого "луку" та висловилась про майбутнє 60-річчяVideo23 лютого, 20:42 • 8734 перегляди
Андрій Джеджула охрестив доньку Емілію та вперше показав її обличчяVideo23 лютого, 16:51 • 11581 перегляди
“Не можу повірити, що вам 18”: Дженніфер Лопес емоційно звернулася до дітей у день їхнього повноліттяVideo23 лютого, 11:24 • 31320 перегляди
Сумнозвісне фото колишнього принца Ендрю після арешту вивісили в ЛувріPhoto23 лютого, 08:38 • 65195 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Опалення
Starlink
Дипломатка

Львів запалив "Промені пам’яті" над могилами полеглих Захисників напередодні річниці повномасштабного вторгнення рф

Київ • УНН

 • 6 перегляди

У Львові напередодні четвертої річниці повномасштабного вторгнення рф над могилами полеглих українських Захисників і Захисниць засвітили "Промені пам’яті". Це світло символізує біль, скорботу, пам’ять та вдячність воїнам.

Львів запалив "Промені пам’яті" над могилами полеглих Захисників напередодні річниці повномасштабного вторгнення рф

У Львові напередодні четвертої річниці російського повномасштабного вторгнення над могилами полеглих українських Захисників і Захисниць засвітили "Промені пам’яті". Про це повідомляє Львівська міська рада, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що вже традиційно на міських кладовищах над могилами Героїв засвітили "Промені пам'яті" - світло, що здіймається до неба і є символом болю, скорботи, незгасної пам’яті та вдячності полеглим у бою воїнам.

Міський голова Львова Андрій Садовий висловив співчуття та шану родинам полеглих Героїв, і запевнив, що допоки буде Львів і громада, доти житиме пам'ять про кожного і кожну, хто боронив нашу землю від ворога.

На всіх почесних полях поховань засвітили промені пам’яті. На цвинтарях у кожному населеному пункті громади - молитва і свічки пам’яті. Ви - світло для світу. Вічна пам’ять

- написав Садовий.

Нагадаємо

24 лютого у Києві діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху та зміни в роботі громадського транспорту. Це пов'язано з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій та заходів до роковин повномасштабного вторгнення рф в Україну.

У Вашингтоні відбувся марш до четвертої річниці повномасштабного вторгнення росії в Україну22.02.26, 07:25 • 11529 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоПодії
Війна в Україні
Андрій Садовий