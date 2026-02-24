Львів запалив "Промені пам’яті" над могилами полеглих Захисників напередодні річниці повномасштабного вторгнення рф
Київ • УНН
У Львові напередодні четвертої річниці повномасштабного вторгнення рф над могилами полеглих українських Захисників і Захисниць засвітили "Промені пам’яті". Це світло символізує біль, скорботу, пам’ять та вдячність воїнам.
Деталі
Зазначається, що вже традиційно на міських кладовищах над могилами Героїв засвітили "Промені пам'яті" - світло, що здіймається до неба і є символом болю, скорботи, незгасної пам’яті та вдячності полеглим у бою воїнам.
Міський голова Львова Андрій Садовий висловив співчуття та шану родинам полеглих Героїв, і запевнив, що допоки буде Львів і громада, доти житиме пам'ять про кожного і кожну, хто боронив нашу землю від ворога.
На всіх почесних полях поховань засвітили промені пам’яті. На цвинтарях у кожному населеному пункті громади - молитва і свічки пам’яті. Ви - світло для світу. Вічна пам’ять
Нагадаємо
24 лютого у Києві діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху та зміни в роботі громадського транспорту. Це пов'язано з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій та заходів до роковин повномасштабного вторгнення рф в Україну.
