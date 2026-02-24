Львов зажег "Лучи памяти" над могилами павших Защитников накануне годовщины полномасштабного вторжения РФ

$43.270.01
50.920.00
ukenru
23 февраля, 17:51 • 12532 просмотра
Были первые доклады о взрыве в Николаеве, проверяется версия теракта - Зеленский
Эксклюзив
23 февраля, 17:38 • 25488 просмотра
Украина освобождает территории - военный объяснил, можно ли считать события на Запорожском направлении контрнаступлением
23 февраля, 17:34 • 20920 просмотра
На АЗС в Николаеве прогремел взрыв: семеро полицейских пострадали, двое в тяжелом состоянииPhoto
23 февраля, 17:17 • 20913 просмотра
Словакия прекратит экстренные поставки электроэнергии в Украину - ФицоVideo
23 февраля, 15:53 • 16558 просмотра
ЕС не смог согласовать 20-й пакет санкций против россии – Каллас
Эксклюзив
23 февраля, 15:29 • 13282 просмотра
Telegram под вопросом - стоит ли блокировать мессенджер и уменьшит ли это риск терактов в Украине
Эксклюзив
23 февраля, 14:58 • 12160 просмотра
Почему возникает боль в висках и как от нее избавиться
23 февраля, 14:29 • 12750 просмотра
Теракт во Львове: подозреваемую отправили под стражу на 60 суток без права залога
Эксклюзив
23 февраля, 13:20 • 45374 просмотра
"Жалобы на клинику Odrex не заканчиваются", – активисты движения StopOdrex заявляют о массовых обращениях пациентов
Эксклюзив
23 февраля, 13:02 • 49675 просмотра
Для эффективной работы Defence City необходима синергия государства и производителей оружия - эксперт
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
1м/с
94%
744мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Ольга Сумская раскрыла стоимость своего "лука" и высказалась о будущем 60-летииVideo23 февраля, 20:42 • 8640 просмотра
Селена Гомес показала соблазнительную фигуру в купальнике на роскошном отдыхеPhoto23 февраля, 21:02 • 10194 просмотра
Полиция Николаева показала видео с места теракта на АЗСVideo23 февраля, 21:28 • 7490 просмотра
В Москве взорвался полицейский автомобиль, есть жертвыVideo23 февраля, 21:51 • 4970 просмотра
Зеленский поздравил нового премьер-министра Нидерландов: что сказал Президент самому молодому главе правительства в истории страны23:22 • 8002 просмотра
публикации
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса23 февраля, 14:00 • 24797 просмотра
"Жалобы на клинику Odrex не заканчиваются", – активисты движения StopOdrex заявляют о массовых обращениях пациентов
Эксклюзив
23 февраля, 13:20 • 45374 просмотра
Для эффективной работы Defence City необходима синергия государства и производителей оружия - эксперт
Эксклюзив
23 февраля, 13:02 • 49675 просмотра
Три медицинские трагедии и годы борьбы в судах: имеет ли украинский пациент право на справедливость20 февраля, 13:32 • 142720 просмотра
Блохи в доме: как мелкая проблема превращается в большую угрозу и что с этим делатьPhoto20 февраля, 11:49 • 151855 просмотра
Актуальные люди
Кайя Каллас
Владимир Зеленский
Музыкант
Игорь Клименко
Роберт Фицо
Актуальные места
Украина
Николаев
Соединённые Штаты
Львов
Киевская область
Реклама
УНН Lite
Селена Гомес показала соблазнительную фигуру в купальнике на роскошном отдыхеPhoto23 февраля, 21:02 • 10256 просмотра
Ольга Сумская раскрыла стоимость своего "лука" и высказалась о будущем 60-летииVideo23 февраля, 20:42 • 8736 просмотра
Андрей Джеджула крестил дочь Эмилию и впервые показал ее лицоVideo23 февраля, 16:51 • 11584 просмотра
Печально известное фото бывшего принца Эндрю после ареста вывесили в ЛувреPhoto23 февраля, 08:38 • 65196 просмотра
Бритни Спирс опубликовала откровенное фото без одежды с отдыха на пляжеPhoto21 февраля, 15:47 • 68857 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Отопление
Старлинк
Дипломатка

Львов зажег "Лучи памяти" над могилами павших Защитников накануне годовщины полномасштабного вторжения РФ

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Во Львове накануне четвертой годовщины полномасштабного вторжения РФ над могилами павших украинских Защитников и Защитниц зажгли "Лучи памяти". Этот свет символизирует боль, скорбь, память и благодарность воинам.

Львов зажег "Лучи памяти" над могилами павших Защитников накануне годовщины полномасштабного вторжения РФ

Во Львове накануне четвертой годовщины российского полномасштабного вторжения над могилами павших украинских Защитников и Защитниц зажгли "Лучи памяти". Об этом сообщает Львовский городской совет, информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что уже традиционно на городских кладбищах над могилами Героев зажгли "Лучи памяти" - свет, поднимающийся к небу и являющийся символом боли, скорби, неугасающей памяти и благодарности павшим в бою воинам.

Мэр Львова Андрей Садовый выразил соболезнования и уважение семьям павших Героев, и заверил, что пока будет Львов и община, до тех пор будет жить память о каждом и каждой, кто защищал нашу землю от врага.

На всех почетных полях захоронений зажгли лучи памяти. На кладбищах в каждом населенном пункте общины - молитва и свечи памяти. Вы - свет для мира. Вечная память

- написал Садовый.

Напомним

24 февраля в Киеве будут действовать временные ограничения дорожного движения и изменения в работе общественного транспорта. Это связано с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций и мероприятий к годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину.

В Вашингтоне состоялся марш к четвертой годовщине полномасштабного вторжения России в Украину22.02.26, 07:25 • 11529 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ОбществоПроисшествия
Война в Украине
Андрей Садовый