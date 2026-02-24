Львов зажег "Лучи памяти" над могилами павших Защитников накануне годовщины полномасштабного вторжения РФ

Во Львове накануне четвертой годовщины российского полномасштабного вторжения над могилами павших украинских Защитников и Защитниц зажгли "Лучи памяти". Об этом сообщает Львовский городской совет, информирует УНН.

Отмечается, что уже традиционно на городских кладбищах над могилами Героев зажгли "Лучи памяти" - свет, поднимающийся к небу и являющийся символом боли, скорби, неугасающей памяти и благодарности павшим в бою воинам.

Мэр Львова Андрей Садовый выразил соболезнования и уважение семьям павших Героев, и заверил, что пока будет Львов и община, до тех пор будет жить память о каждом и каждой, кто защищал нашу землю от врага.

На всех почетных полях захоронений зажгли лучи памяти. На кладбищах в каждом населенном пункте общины - молитва и свечи памяти. Вы - свет для мира. Вечная память