"Луцького терориста" відправили до психіатричної лікарні
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Максима Кривоша, який 21 липня захопив автобус “Краснилівка — Берестечко” посеред Луцька, відправили до КНП “Львівська обласна психіатрична лікарня” Львівської обласної ради для проведення стаціонарної судово-психіатричної експертизи. Про це повідомляє УНН із посиланням на ухвалу суду.
“Направити обвинуваченого із ДУ "Луцький слідчий ізолятор“ до спеціалізованого медичного закладу, який за рівнем безпеки відповідає умовам утримання осіб, взятих під варту — до КНП "Львівська обласна психіатрична лікарня“ Львівської обласної ради для проведення стаціонарної судово-психіатричної експертизи, на строк не більше двох місяців, але не пізніше строку застосування запобіжного заходу”, — сказано в ухвалі суду.
Раніше заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко заявляв, що затриманого Максима Кривоша, який тримав заручників у Луцьку, відправлять на психологічну експертизу.
Як повідомляв УНН, 21 липня вранці у центрі Луцька чоловік із вибухівкою та зброєю захопив автобус із заручниками. Пізніше, о 9:25, він зателефонував у поліцію, представився ім’ям Максим Плохой. Заступник очільника МВС Антон Геращенко назвав ім’я підозрюваного. Ним виявився Максим Кривош.
Із терористом велися довгі переговори, участь у яких, зокрема, брав і президент Володимир Зеленський. Глава держави навіть виконав вимогу “луцького терориста” і записав відеозвернення.
Невдовзі після цього правоохоронцям нарешті вдалося звільнити всіх заручників. Вони виявилися живими та неушкодженими. А Максима Кривоша в результаті спецоперації затримала поліція. Опубліковане відеозвернення Зеленський з Facebook видалив.
Вже 22 липня Кривошу було повідомлено про підозру за чотирма статтями. А 23 липня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.