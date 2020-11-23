"Луцького терориста" відправили до психіатричної лікарні

“Направити обвинуваченого із ДУ "Луцький слідчий ізолятор“ до спеціалізованого медичного закладу, який за рівнем безпеки відповідає умовам утримання осіб, взятих під варту — до КНП "Львівська обласна психіатрична лікарня“ Львівської обласної ради для проведення стаціонарної судово-психіатричної експертизи, на строк не більше двох місяців, але не пізніше строку застосування запобіжного заходу”, — сказано в ухвалі суду.

Раніше заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко заявляв, що затриманого Максима Кривоша, який тримав заручників у Луцьку, відправлять на психологічну експертизу.

Як повідомляв УНН, 21 липня вранці у центрі Луцька чоловік із вибухівкою та зброєю захопив автобус із заручниками. Пізніше, о 9:25, він зателефонував у поліцію, представився ім’ям Максим Плохой. Заступник очільника МВС Антон Геращенко назвав ім’я підозрюваного. Ним виявився Максим Кривош.

Із терористом велися довгі переговори, участь у яких, зокрема, брав і президент Володимир Зеленський. Глава держави навіть виконав вимогу “луцького терориста” і записав відеозвернення.

Невдовзі після цього правоохоронцям нарешті вдалося звільнити всіх заручників. Вони виявилися живими та неушкодженими. А Максима Кривоша в результаті спецоперації затримала поліція. Опубліковане відеозвернення Зеленський з Facebook видалив.

Вже 22 липня Кривошу було повідомлено про підозру за чотирма статтями. А 23 липня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.