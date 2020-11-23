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"Луцкого террориста" отправили в психиатрическую больницу

"Луцкого террориста" отправили в психиатрическую больницу

Киев  •  УНН

 • 11331 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Максима Кривоша, который 21 июля захватил автобус "Красниловка - Берестечко" посреди Луцка, отправили в КНП "Львовская областная психиатрическая больница" Львовского областного совета для проведения стационарной судебно-психиатрической экспертизы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на решение суда.

"Направить обвиняемого с ГУ "Луцкий следственный изолятор" в специализированное медицинское учреждение, по уровню безопасности соответствующего условиям содержания лиц, взятых под стражу - в КНП "Львовская областная психиатрическая больница" Львовского областного совета для проведения стационарной судебно-психиатрической экспертизы, на срок не более двух месяцев, но не позднее срока применения меры пресечения", - говорится в постановлении суда.

Ранее заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявлял, что задержанного Максима Кривоша, который держал заложников в Луцке, отправят на психологическую экспертизу.

Как сообщал УНН, 21 июля утром в центре Луцка мужчина со взрывчаткой и оружием захватил автобус с заложниками. Позже, в 9:25, он позвонил в полицию, представился именем Максим Плохой. Заместитель главы МВД Антон Геращенко назвал имя подозреваемого. Им оказался Максим Кривош.

С террористом велись долгие переговоры, участие в которых, в частности, принимал и президент Владимир Зеленский. Глава государства также выполнил требование "луцкого террориста" и записал видеообращение.

Вскоре после этого правоохранителям наконец удалось освободить всех заложников. Они оказались живыми и невредимыми. А Максима Кривоша в результате спецоперации задержала полиция. Опубликованное видеообращение Зеленский с Facebook удалил.

Уже 22 июля Кривошу было сообщено о подозрении по четырем статьям. А 23 июля суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

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