Луганщина: ворог посилив авіаційний вплив по всій ділянці фронту - ОВА
Київ • УНН
російські окупанти посилили авіаудари по всій лінії фронту в Луганській області, завдаючи ударів по селах, де залишаються мирні жителі.
російські окупанти посилили авіаційний вплив по всій ділянці фронту в Луганській області й завдали ударів по тих селах, де лишаються мирні мешканці. Про це повідомляє голова Луганської обласної державної адміністрації Артем Лисогор, передає УНН.
Авіаційний вплив посилив ворог по всій ділянці фронту. З бомбардувальників завдані удари по Новоєгорівці, Макіївці, Білогорівці. З мінометів та артилерії – по Невському і Білогорівці. До сіл, де ще залишаються цивільні, вчора доставили продуктові набори та хліб,
Деталі
Зазначається, що в районі Білогорівки росіяни знов намагалися досягти успіху, але були спинені Силами оборони.
Доповнення
Долю вугледобувних підприємств, які окупаційна влада Луганщини віддає за безцінь і без торгів, вирішують виключно інвестори з рф. Зокрема, на шахті "Білоріченська" і однойменній збагачувальній фабриці росіяни збираються демонтувати обладнання. Розробка лав їм не потрібна.
Також повідомляється, що аби стати власником талона на прийом до державної установи в окупованому Рубіжному необхідно займати чергу з вечора. Тоді, ймовірно, вільне місце знайдеться. Місцеві колаборанти знають про проблему, але збільшувати кількість місць прийму не збираються.
На жаль, багатогодинне очікування має негативні наслідки. Днями у черзі до паспортного столу померла жінка середніх років,
Нагадаємо
російська армія зазнала значних втрат - близько 60% техніки під час невдалих спроб штурму на Лимансько-Куп'янському напрямку Луганської області.