российские оккупанты усилили авиационное воздействие по всему участку фронта в Луганской области и нанесли удары по тем селам, где остаются мирные жители. Об этом сообщает председатель Луганской областной государственной администрации Артем Лысогор, передает УНН.

Авиационное воздействие усилил враг по всему участку фронта. С бомбардировщиков нанесены удары по Новоегоровке, Макеевке, Белогоровке. Из минометов и артиллерии - по Невскому и Белогоровке. В села, где еще остаются гражданские, вчера доставили продуктовые наборы и хлеб, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что в районе Белогоровки россияне вновь пытались достичь успеха, но были остановлены Силами обороны.

Дополнение

Судьбу угледобывающих предприятий, которые оккупационные власти Луганщины отдают за бесценок и без торгов, решают исключительно инвесторы из РФ. В частности, на шахте "Белореченская" и одноименной обогатительной фабрике россияне собираются демонтировать оборудование. Разработка лав им не нужна.

Также сообщается, что чтобы стать владельцем талона на прием в государственное учреждение в оккупированном Рубежном необходимо занимать очередь с вечера. Тогда, вероятно, свободное место найдется. Местные коллаборационисты знают о проблеме, но увеличивать количество мест приема не собираются.

К сожалению, многочасовое ожидание имеет негативные последствия. На днях в очереди в паспортный стол умерла женщина средних лет, - отметил Лысогор.

Напомним

российская армия понесла значительные потери - около 60% техники во время неудачных попыток штурма на Лиманско-Купянском направлении Луганской области.