Луганщина: враг усилил авиационное воздействие по всему участку фронта - ОВА
Киев • УНН
российские оккупанты усилили авиаудары по всей линии фронта в Луганской области, нанося удары по селам, где остаются мирные жители.
российские оккупанты усилили авиационное воздействие по всему участку фронта в Луганской области и нанесли удары по тем селам, где остаются мирные жители. Об этом сообщает председатель Луганской областной государственной администрации Артем Лысогор, передает УНН.
Авиационное воздействие усилил враг по всему участку фронта. С бомбардировщиков нанесены удары по Новоегоровке, Макеевке, Белогоровке. Из минометов и артиллерии - по Невскому и Белогоровке. В села, где еще остаются гражданские, вчера доставили продуктовые наборы и хлеб,
Детали
Отмечается, что в районе Белогоровки россияне вновь пытались достичь успеха, но были остановлены Силами обороны.
Дополнение
Судьбу угледобывающих предприятий, которые оккупационные власти Луганщины отдают за бесценок и без торгов, решают исключительно инвесторы из РФ. В частности, на шахте "Белореченская" и одноименной обогатительной фабрике россияне собираются демонтировать оборудование. Разработка лав им не нужна.
Также сообщается, что чтобы стать владельцем талона на прием в государственное учреждение в оккупированном Рубежном необходимо занимать очередь с вечера. Тогда, вероятно, свободное место найдется. Местные коллаборационисты знают о проблеме, но увеличивать количество мест приема не собираются.
К сожалению, многочасовое ожидание имеет негативные последствия. На днях в очереди в паспортный стол умерла женщина средних лет,
Напомним
российская армия понесла значительные потери - около 60% техники во время неудачных попыток штурма на Лиманско-Купянском направлении Луганской области.
Луганщина: враг усилил авиационное воздействие по всему участку фронта - ОВА
российские оккупанты усилили авиаудары по всей линии фронта в Луганской области, нанося удары по селам, где остаются мирные жители.
Сенатор Митч Макконнелл уходит в отставку с поста лидера республиканцев
Сенатор Митч Макконнелл из Кентукки объявил, что уйдет в отставку с поста лидера республиканцев в Сенате в ноябре 2024 года после почти двух десятилетий на этом посту.
Буданов об утечке информации об украинском контрнаступлении: "Мы принимаем определенные меры"
Глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что они "принимают определенные меры" после того, как получили доказательства того, что россия узнала о планах предварительного контрнаступления Украины.
ДТП на мосту Патона вызвало задержки в движении к центру Киева
Движение транспорта в направлении центра Киева затруднено из-за аварии, произошедшей на мосту Патона.
Армия рф утром атаковала Херсонский район, есть жертва
Мужчина погиб после обстрела российскими войсками жилых домов в Херсонском районе 29 февраля.
Нидерланды после заявлений Франции не исключили возможность отправки войск в Украину
Нидерланды не исключают отправки войск в Украину в составе НАТО или международной коалиции, об этом заявил командующий голландской армии Онно Эйхельсхайм.
В оккупированном Крыму провели новые обыски у крымских татар, есть задержанные - активисты
россияне провели новые обыски и задержания крымских татар в оккупированном Крыму.
В школах в Украине работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 проходят обучение
Министр внутренних дел сообщил, что сейчас в офлайн-школах в Украине работают 402 офицера безопасности, и еще 200 проходят обучение, поскольку полиция должна обладать широкими знаниями по безопасности школ, включая детскую психологию и особенности помещений.
Верховный суд США согласился решить, обладает ли Трамп иммунитетом. Процесс может затянуться на месяцы
Верховный суд США согласился рассмотреть апелляцию Дональда Трампа на решение, согласно которому он не обладает иммунитетом в деле о якобы попытке отменить результаты выборов 2020 года.
Президент Аргентины обещает платформу поддержки Украины в Латинской Америке
Президент Аргентины Хавьер Милей планирует провести латиноамериканский саммит в 2024 году, чтобы поддержать Украину, которая ведет борьбу против российской агрессии.