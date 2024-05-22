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Лубінець заявив, що на цьому тижні можливі позитивні новини з питання повернення дітей

Лубінець заявив, що на цьому тижні можливі позитивні новини з питання повернення дітей

Київ • УНН

 • 27933 перегляди

Лубінець висловив сподівання, що цього тижня в Україні з'являться нові позитивні новини про повернення українських дітей з росії.

Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець висловив сподівання, що на цьому тижні Україна буде мати нові позитивні новини з питання повернення українських дітей. Про це він сказав під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Деталі

На запитання, чи є бачення, як Україна буде повертати всиновлених в росії дітей, чи є план, Лубінець відповів: "План є. Єдина проблема - це не бажання російської сторони повертати українських дітей. Сподіваюсь, що на цьому тижні ми будемо мати нові позитивні новини по питанню повернення українських дітей".

Доповнення

8 травня повідомлялося, що ще одинадцятеро дітей з Херсонської області вдалося вивезти з тимчасової окупації.

13 травня директор організації Save Ukraine, ексуповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба повідомляв, що з окупованих територій України вдалось повернути ще 5 родин з 9 дітьми.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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