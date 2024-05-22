Лубинец заявил, что на этой неделе возможны положительные новости по вопросу возвращения детей

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец выразил надежду, что на этой неделе Украина будет иметь новые позитивные новости по вопросу возвращения украинских детей. Об этом он сказал во время брифинга, передает Корреспондент УНН.

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На вопрос, есть ли видение, как Украина будет возвращать усыновленных в России детей, есть ли план, Лубинец ответил: "План есть. Надеюсь, что на этой неделе мы будем иметь новые позитивные новости по вопросу возвращения украинских детей".

Дополнение

8 мая сообщалось, что еще одиннадцать детей из Херсонской области удалось вывезти из временной оккупации.

13 мая директор организации Save Ukraine , экс уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба сообщал, что с оккупированных территорий Украины удалось вернуть еще 5 семей с 9 детьми.