Україна повернула із окупованих територій ще 11 дітей
Київ • УНН
Ще 11 дітей, у тому числі двох сиріт, віком від 1 до 16 років, були повернуті з російської окупації у Херсонській області на підконтрольну Україні територію.
Ще одинадцятеро дітей з Херсонської області вдалося вивезти з тимчасової окупації. Найменшій дитині один рік. Серед дітей, яких повернули, двоє сиріт. Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.
На підконтрольну Україні територію повернули дві дівчинки-сироти 10-ти та 13-ти років. А також дев’ять дітей, які мають батьків або одного з них. Це - 5 дівчаток та 4 хлопчики, віком від 1 до 16 років
За його словами, наразі діти перебувають у безпечному місці, де отримують необхідну медичну та психологічну допомогу.
Як вказав начальник ОВА, вивезти дітей вдалось завдяки роботі благодійної організації Save Ukraine, органів опіки та піклування, а також служби у справах дітей області та батьків дітей.
З початку 2024 року на підконтрольну Україні територію, зі слів Прокудіна, вдалось повернути 78 дітей із Херсонської області.
16 раніше депортованих до рф українських дітей звільнено завдяки Катару - Зеленський25.04.24, 10:28 • 30345 переглядiв