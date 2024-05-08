Украина вернула с оккупированных территорий еще 11 детей

Еще одиннадцать детей из Херсонской области удалось вывезти из временной оккупации. Самому маленькому ребенку один год. Среди детей, которых вернули, двое сирот. Об этом сообщил председатель ОВА Александр Прокудин, передает УНН.

На подконтрольную Украине территорию вернули две девочки-сироты 10-ти и 13-ти лет. А также девять детей, которые имеют родителей или одного из них. Это - 5 девочек и 4 мальчика, в возрасте от 1 до 16 лет - написал Прокудин в Telegram.

По его словам, сейчас дети находятся в безопасном месте, где получают необходимую медицинскую и психологическую помощь.

Как указал начальник ОВА, вывезти детей удалось благодаря работе благотворительной организации Save Ukraine, органов опеки и попечительства, а также службы по делам детей области и родителей детей.

С начала 2024 года на подконтрольную Украине территорию, по словам Прокудина, удалось вернуть 78 детей из Херсонской области.

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