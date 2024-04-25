16 ранее депортированных в рф украинских детей освобождены благодаря Катару - Зеленский

16 украинских детей, ранее принудительно депортированные в россию, были освобождены и воссоединились со своими семьями благодаря помощи Катара, сообщил Президент Украины Владимир Зеленский поздно вечером 24 апреля, пишет УНН.

Группа из 16 украинских детей вместе с родными находится в Катаре для прохождения медицинской, психологической и социальной реабилитации. Все они ранее были принудительно депортированы в россию, но благодаря содействию Катара были освобождены и воссоединились со своими семьями - написал Зеленский в X.

По его словам, 24 апреля в Дохе с ними встретились уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец и государственный министр международного сотрудничества МИД Катара Лолва Аль Хатер.

"Тысячи других принудительно депортированных украинских детей все еще остаются в россии. Больно осознавать, что время проходит, а они взрослеют вдали от своих семей и родины. Вместе мы должны приложить все усилия, чтобы вернуть каждого ребенка домой. И я благодарю всех в мире, кто помогает нам с этой нелегкой задачей", - отметил Президент.

При этом Глава государства выразил глубокую благодарность Катару и лично Эмиру Катара шейху Тамиму бин Хамаду Аль Тани за помощь Украине на этом жизненно важном направлении. "Мы надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество и возвращение большего количества наших детей", - подчеркнул Зеленский.

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