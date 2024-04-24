Никаких прямых переговоров с российской делегацией не было: Лубинец отреагировал на заявление москвы по "обмену детей"

Возвращение украинских детей и переговоры с рф происходят при посредничестве катарских дипломатов. Об этом сообщил омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец, передает УНН.

"Возвращение украинских детей и переговоры с рф происходят при посредничестве Катара и катарских дипломатов.

Никаких прямых переговоров с российской делегацией сегодня не происходило", - сообщил Лубинец.

Добавим

Омбудсмен также встретился с Государственным министром по вопросам международного сотрудничества Лолвой Рашид Аль-Хатер.

"Государство Катар, как ведущий посредник в процессе воссоединения детей в российско-украинском международном вооруженном конфликте, организовало Программу Оздоровления и Восстановления для семей, которым наш Офис помог воссоединиться в рамках реализации утвержденного плана действий Президента Украины Bring Kids Back UA.

Украина приветствует то, что Катар стремится не только оказать помощь в воссоединении семей, но и улучшить их благосостояние всеми возможными способами, в том числе и в вопросе оздоровления. Упоминавшаяся выше Программа включает медицинский осмотр, психосоциальную поддержку, а также знакомство с Катаром и культурой этой страны", - сообщил Лубинец.

Кроме того, омбудсмен сообщил, что во время встречи обсуждали вопросы возвращения домой украинских гражданских, которых незаконно удерживает рф и военнопленных. Катар, в свою очередь, выступает за расширение деятельности в посредничестве между Украиной и россией.

Ранее

Как сообщали росСМИ со ссылкой на "детского омбудсмена" Марию Левову-Белову, россия и Украина якобы впервые провели очные переговоры по поводу детей при посредничестве Катара.