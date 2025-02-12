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Лубінець роз'яснив, якою бачить освіту на окупованих територіях

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Дмитро Лубінець закликав зберегти дистанційну освіту для дітей на окупованих територіях. Омбудсмен також ініціює створення єдиного інформаційного порталу для учнів з ТОТ.

Українська влада не повинна скорочувати онлайн-навчання, а навпаки — розширювати його, щоб зберегти зв’язок із молоддю на тимчасово окупованих територіях.

Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час брифінгу, передає УНН.

Він наголосив, що раніше було майже ухвалене рішення про обмеження дистанційної освіти, але через ризик втрати доступу до українських ресурсів це неприпустимо.

Омбудсмен також ініціює створення єдиного сайту з усією необхідною інформацією для дітей із ТОТ, оскільки нинішня система розпорошена й важкодоступна.

Ми, зокрема, висловлювали свою позицію категоричного несприйняття цього, бо якраз для дітей, які проживають на тимчасово окупованій території України, треба залишати це онлайн-навчання, бо, на мій погляд, це єдиний інструментарій підтримувати з ними зв’язок. Це перше. По-друге, треба продовжувати виплачувати заробітні плати вчителям, які працюють у подібних школах, які надають подібні освітні послуги саме через онлайн-спілкування. Третє - ми розуміємо, що російська федерація і так робить усе, щоб обмежити доступ громадян України з ТОТ до інформаційних ресурсів України

- зазначив Лубінець

Він зазначив, що, навпаки, необхідно виходити з новими ініціативами, запускати інформаційні програми та кампанії.

Лубінець повідомив, що їхній офіс ініціював проведення спілкування з п’ятьма тисячами вчителів, які працюють із дітьми, що проживають на тимчасово окупованій території України. За його словами, це потрібно для того, щоб педагоги мали інформацію про можливості виїзду дітей, доступну підтримку та спрощені умови вступу до українських вищих навчальних закладів.

Водночас Лубінець наголосив, що це не є основним мандатом їхньої роботи. За його словами, вони мають реагувати на дії виконавчої влади, місцевого самоврядування та правоохоронної системи у випадках порушення прав людини. На його думку, у цій сфері є недопрацювання з боку відповідних структур, і саме тому їхній офіс ініціює нові підходи.

Але основна моя мета – спонукати ті міністерства, які і так за це відповідають, розробляти державні політики, розробляти інструментарії під ці державні політики

- сказав омбудсмен.

Він наголосив, що потрібно шукати нові інструментарії, як передати інформацію, що Україна створила умови для вступу до українських вищих і середніх навчальних закладів для молоді з тимчасово окупованих територій України.

Лубінець зазначив, що під час спілкування з дітьми, які переїхали, вони часто вказують на проблему отримання інформації. За його словами, росіяни обмежують доступ, а ті, хто перебуває на тимчасово окупованих територіях, бояться, що їх можуть відстежити при відвідуванні українських сайтів.

Він наголосив, що було б значно простіше, якби існував єдиний ресурс, де можна швидко отримати всю необхідну інформацію. Однак, за його словами, представники міністерств не підтримали ідею створення такого сайту, пояснюючи, що освітою, соціальною підтримкою та питаннями возз’єднання українців займаються різні відомства.

Він зауважив, що навіть у Києві складно знайти всю інформацію про програми підтримки, а для дітей на ТОТ це ще важче. Лубінець вважає, що необхідно терміново розробити єдиний ресурс із простою назвою, доступний як для українців на ТОТ, так і для тих, хто перебуває за кордоном і хоче повернутися.

Лубінець наголосив, що багато говорять про об’єднання українців, але не створюють реальних інструментів для їхнього повернення на підконтрольну територію.

Нагадаємо

Росіяни примусово залучають дітей з тимчасово окупованих територій (ТОТ) України до військових закладів рф, готуючи їх до майбутніх війн. 

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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