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Лубинец разъяснил, каким видит образование на оккупированных территориях

Лубинец разъяснил, каким видит образование на оккупированных территориях

Киев  •  УНН

 • 6504 просмотра

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Дмитрий Лубинец призвал сохранить дистанционное образование для детей на оккупированных территориях. Омбудсмен также инициирует создание единого информационного портала для учеников с ВОТ.

Украинская власть не должна сокращать онлайн-обучение, а наоборот - расширять его, чтобы сохранить связь с молодежью на временно оккупированных территориях.

Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец во время брифинга, передает УНН.

Он отметил, что ранее было почти принято решение об ограничении дистанционного образования, но из-за риска потери доступа к украинским ресурсам это недопустимо.

Омбудсмен также инициирует создание единого сайта со всей необходимой информацией для детей с ВОТ, поскольку нынешняя система распылена и труднодоступна.

Мы, в частности, высказывали свою позицию категорического неприятия этого, потому что как раз для детей, проживающих на временно оккупированной территории Украины, надо оставлять это онлайн-обучение, потому что, на мой взгляд, это единственный инструментарий поддерживать с ними связь. Это первое. Во-вторых, надо продолжать выплачивать заработные платы учителям, которые работают в подобных школах, которые предоставляют подобные образовательные услуги именно через онлайн-общение. Третье - мы понимаем, что российская федерация и так делает все, чтобы ограничить доступ граждан Украины с ВОТ к информационным ресурсам Украины

- отметил Лубинец

Он отметил, что, наоборот, необходимо выходить с новыми инициативами, запускать информационные программы и кампании.

Лубинец сообщил, что их офис инициировал проведение общения с пятью тысячами учителей, которые работают с детьми, проживающими на временно оккупированной территории Украины. По его словам, это нужно для того, чтобы педагоги имели информацию о возможности выезда детей, доступную поддержку и упрощенные условия поступления в украинские высшие учебные заведения.

В то же время Лубинец отметил, что это не является основным мандатом их работы. По его словам, они должны реагировать на действия исполнительной власти, местного самоуправления и правоохранительной системы в случаях нарушения прав человека. По его мнению, в этой сфере есть недоработки со стороны соответствующих структур, и именно поэтому их офис инициирует новые подходы.

Но основная моя цель - побудить те министерства, которые и так за это отвечают, разрабатывать государственные политики, разрабатывать инструментарии под эти государственные политики

- сказал омбудсмен.

Он отметил, что нужно искать новые инструментарии, как передать информацию, что Украина создала условия для поступления в украинские высшие и средние учебные заведения для молодежи с временно оккупированных территорий Украины.

Лубинец отметил, что во время общения с детьми, которые переехали, они часто указывают на проблему получения информации. По его словам, россияне ограничивают доступ, а те, кто находится на временно оккупированных территориях, боятся, что их могут отследить при посещении украинских сайтов.

Он отметил, что было бы значительно проще, если бы существовал единый ресурс, где можно быстро получить всю необходимую информацию. Однако, по его словам, представители министерств не поддержали идею создания такого сайта, объясняя, что образованием, социальной поддержкой и вопросами воссоединения украинцев занимаются разные ведомства.

Он отметил, что даже в Киеве сложно найти всю информацию о программах поддержки, а для детей на ВОТ это еще труднее. Лубинец считает, что необходимо срочно разработать единый ресурс с простым названием, доступный как для украинцев на ВОТ, так и для тех, кто находится за рубежом и хочет вернуться.

Лубинец отметил, что много говорят об объединении украинцев, но не создают реальных инструментов для их возвращения на подконтрольную территорию.

Напомним,

Россияне принудительно привлекают детей с временно оккупированных территорий (ВОТ) Украины в военные заведения рф, готовя их к будущим войнам. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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