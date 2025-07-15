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Трамп сделал заявление относительно отправки в Украину дальнобойного оружия

Киев • УНН

 • 978 просмотра

Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет отправлять в Украину дальнобойное оружие. Это произошло после его угрозы россии высокими пошлинами и возобновления поставок американского оружия.

Трамп сделал заявление относительно отправки в Украину дальнобойного оружия

Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается отправлять в Украину оружие большой дальности, передает УНН со ссылкой на АР.

"Мы не собираемся этого делать", - заявил Трамп журналистам перед отъездом из Белого дома на мероприятие в Питтсбурге, посвященное инвестициям в сфере энергетики.

Трамп сделал эти комментарии после того, как днем ранее пригрозил россии высокими пошлинами, если президент россии владимир путин в ближайшее время не положит конец трехлетнему конфликту, и объявил о возобновлении поставок американского оружия в Украину.

Издание отмечает, что это самое серьезное давление, которое он оказывал на путина с момента своего возвращения к президентству почти полгода назад.

Трамп, который неоднократно заявлял, что его единственный приоритет — скорейшее завершение войны, уклонился от ответа на вопрос журналиста, на стороне ли Украины он в этом кровавом конфликте.

Президент ответил, что он на стороне "человечности".

Ранее

Президент США Дональд Трамп заявил, что "очень недоволен" россией и анонсировал очень суровые тарифы, если не будет соглашения о прекращении огня с Украиной в течение 50 дней.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

политикаНовости Мира
Белый дом
Дональд Трамп
Украина
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