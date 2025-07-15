Трамп сделал заявление относительно отправки в Украину дальнобойного оружия
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет отправлять в Украину дальнобойное оружие. Это произошло после его угрозы россии высокими пошлинами и возобновления поставок американского оружия.
Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается отправлять в Украину оружие большой дальности, передает УНН со ссылкой на АР.
"Мы не собираемся этого делать", - заявил Трамп журналистам перед отъездом из Белого дома на мероприятие в Питтсбурге, посвященное инвестициям в сфере энергетики.
Трамп сделал эти комментарии после того, как днем ранее пригрозил россии высокими пошлинами, если президент россии владимир путин в ближайшее время не положит конец трехлетнему конфликту, и объявил о возобновлении поставок американского оружия в Украину.
Издание отмечает, что это самое серьезное давление, которое он оказывал на путина с момента своего возвращения к президентству почти полгода назад.
Трамп, который неоднократно заявлял, что его единственный приоритет — скорейшее завершение войны, уклонился от ответа на вопрос журналиста, на стороне ли Украины он в этом кровавом конфликте.
Президент ответил, что он на стороне "человечности".
Ранее
Президент США Дональд Трамп заявил, что "очень недоволен" россией и анонсировал очень суровые тарифы, если не будет соглашения о прекращении огня с Украиной в течение 50 дней.