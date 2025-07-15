Трамп зробив заяву щодо відправки в Україну далекобійної зброї

Президент США Дональд Трамп заявив, що не збирається відправляти в Україну зброю великої дальності, передає УНН із посиланням на АР.

"Ми не збираємося цього робити", - заявив Трамп журналістам перед від'їздом з Білого дому на захід у Піттсбурзі, присвячений інвестиціям у сфері енергетики.

Трамп зробив ці коментарі після того, як днем раніше пригрозив росії високими митами, якщо президент росії володимир путін найближчим часом не покладе край трирічному конфлікту, і оголосив про відновлення постачання американської зброї в Україну.

Видання зауважує, що це найсерйозніший тиск, який він чинив на путіна з моменту свого повернення до президентсва майже півроку тому.

Трамп, який неодноразово заявляв, що його єдиний пріоритет — якнайшвидше завершення війни, ухилився від відповіді на запитання журналіста, чи він на стороні України в цьому кривавому конфлікті.

Президент відповів, що він на боці "людяності".

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Президент США Дональд Трамп заявив, що "дуже незадоволений" росією і анонсував дуже суворі тарифи, якщо не буде угоди про припинення вогню з Україною протягом 50 днів.