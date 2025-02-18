Лютнева холоднеча: прогноз погоди на сьогодні

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15 березня, 19:03 • 120000 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 180400 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 145381 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 137259 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 116514 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107474 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102848 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 140218 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

14 березня, 19:57 • 133886 перегляди

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

14 березня, 19:56 • 128016 перегляди

“Я був трохи саркастичним”: Трамп про завершення війни за 24 години

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В більшості областей України очікується хмарна погода без опадів. На дорогах місцями ожеледиця, температура від 0° до -6°, на високогір'ї Карпат до -10°.

Сьогодні, 18 лютого, у більшості областей України зберігатиметься хмарна погода, без опадів. На дорогах, крім Закарпаття та Криму, місцями ожеледиця. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр, передає УНН.

Деталі

У вівторок, 18 лютого, в Україні синоптики прогнозують мінливу хмарну погоду. Без істотних опадів.

На дорогах по всій території країні, крім Закарпаття та Криму, місцями буде ожеледиця.

Температура вдень на північному сході та сході країни 1-6° морозу, на високогір'ї Карпат до 10° морозу; на Закарпатті, у південних областях та Криму вдень близько 0°.

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На Київщині без опадів, місцями ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура по області вдень 1-6° морозу; у Києві вдень 2-4° морозу.

Революція Гідності: 11 років тому на Майдані розпочалося силове протистояння18.02.25, 05:30 • 32001 перегляд

Віта Зеленецька

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