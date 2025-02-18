Лютнева холоднеча: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
В більшості областей України очікується хмарна погода без опадів. На дорогах місцями ожеледиця, температура від 0° до -6°, на високогір'ї Карпат до -10°.
Сьогодні, 18 лютого, у більшості областей України зберігатиметься хмарна погода, без опадів. На дорогах, крім Закарпаття та Криму, місцями ожеледиця. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр, передає УНН.
Деталі
У вівторок, 18 лютого, в Україні синоптики прогнозують мінливу хмарну погоду. Без істотних опадів.
На дорогах по всій території країні, крім Закарпаття та Криму, місцями буде ожеледиця.
Температура вдень на північному сході та сході країни 1-6° морозу, на високогір'ї Карпат до 10° морозу; на Закарпатті, у південних областях та Криму вдень близько 0°.
На Київщині без опадів, місцями ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура по області вдень 1-6° морозу; у Києві вдень 2-4° морозу.
Революція Гідності: 11 років тому на Майдані розпочалося силове протистояння18.02.25, 05:30 • 32001 перегляд