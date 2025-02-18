Февральская стужа: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
В большинстве областей Украины ожидается облачная погода без осадков. На дорогах местами гололедица, температура от 0° до -6°, на высокогорье Карпат до -10°.
Сегодня, 18 февраля, в большинстве областей Украины сохранится облачная погода, без осадков. На дорогах, кроме Закарпатья и Крыма, местами гололедица. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.
Детали
Во вторник, 18 февраля, в Украине синоптики прогнозируют переменную облачную погоду. Без существенных осадков.
На дорогах по всей территории страны, кроме Закарпатья и Крыма, местами будет гололедица.
Температура днем на северо-востоке и востоке страны 1-6° мороза, на высокогорье Карпат до 10° мороза; на Закарпатье, в южных областях и Крыму днем около 0°.
На Киевщине без осадков, местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура по области днем 1-6° мороза; в Киеве днем 2-4° мороза.
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