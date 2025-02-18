Февральская стужа: прогноз погоды на сегодня

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Международный день батарейки, День Плутона: что еще можно отметить 18 февраля
04:00 • 39633 просмотра

Международный день батарейки, День Плутона: что еще можно отметить 18 февраля

В киевской школе показали сценку с избиением "работника ТЦК": полиция отреагировала
17 февраля, 16:37 • 105427 просмотра

В киевской школе показали сценку с избиением "работника ТЦК": полиция отреагировала

Эксклюзив
Автоматическое вступление Украины в НАТО: эксперт оценил, возможно ли это
17 февраля, 15:23 • 107763 просмотра

Автоматическое вступление Украины в НАТО: эксперт оценил, возможно ли это

Эксклюзив
Эксперт объяснил, что вызвало подорожание овощей и молочных продуктов в Украине
17 февраля, 13:43 • 111185 просмотра

Эксперт объяснил, что вызвало подорожание овощей и молочных продуктов в Украине

Эксклюзив
Иностранные компании обеспокоены: ограничение наценки до 8% заставит их закрыть представительства в Украине - ЕБА
17 февраля, 10:05 • 115927 просмотра

Иностранные компании обеспокоены: ограничение наценки до 8% заставит их закрыть представительства в Украине - ЕБА

Эксклюзив
Период для завершения начатых дел: гороскоп для всех знаков Зодиака на 17 – 23 февраля
17 февраля, 07:05 • 123806 просмотра

Период для завершения начатых дел: гороскоп для всех знаков Зодиака на 17 – 23 февраля

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В большинстве областей Украины ожидается облачная погода без осадков. На дорогах местами гололедица, температура от 0° до -6°, на высокогорье Карпат до -10°.

Сегодня, 18 февраля, в большинстве областей Украины сохранится облачная погода, без осадков. На дорогах, кроме Закарпатья и Крыма, местами гололедица. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.

Детали

Во вторник, 18 февраля, в Украине синоптики прогнозируют переменную облачную погоду. Без существенных осадков.

На дорогах по всей территории страны, кроме Закарпатья и Крыма, местами будет гололедица.

Температура днем на северо-востоке и востоке страны 1-6° мороза, на высокогорье Карпат до 10° мороза; на Закарпатье, в южных областях и Крыму днем около 0°.

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На Киевщине без осадков, местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура по области днем 1-6° мороза; в Киеве днем 2-4° мороза.

Революция Достоинства: 11 лет назад на Майдане началось силовое противостояние18.02.25, 05:30 • 8715 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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