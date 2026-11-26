За минулу добу російські війська втратили на фронті 2319 військовослужбовців, 4 літаки, 989 безпілотників та сотні одиниць іншої військової техніки. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.

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Від початку повномасштабного вторгнення станом на 26 листопада 2026 року загальні втрати особового складу російської армії сягнули близько 1 645 899 осіб.

Протягом минулої доби Сили оборони також знищили 5 танків, 18 бойових броньованих машин, 24 артилерійські системи, 3 реактивні системи залпового вогню та 2 засоби протиповітряної оборони противника.

Крім того, росіяни втратили 495 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 9 наземних робототехнічних комплексів і 6 одиниць спеціальної техніки.

Загальні втрати військової техніки рф

Від початку повномасштабної війни російська армія втратила 12 512 танків, 25 992 бойові броньовані машини, 52 825 артилерійських систем, 2304 РСЗВ та 1771 засіб ППО.

Також на рахунку російських втрат 456 літаків, 356 гелікоптерів, 621 002 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 5278 крилатих ракет, 36 кораблів і катерів та 2 підводні човни.

У Генштабі наголосили, що дані уточнюються.

У кремлі закликали не брати до уваги дані про загибель російського військового кожні 4 хвилини в Україні