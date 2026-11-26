За минувшие сутки российские войска потеряли на фронте 2319 военнослужащих, 4 самолёта, 989 беспилотников и сотни единиц другой военной техники. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.

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С начала полномасштабного вторжения по состоянию на 26 ноября 2026 года общие потери личного состава российской армии достигли около 1 645 899 человек.

В течение прошедших суток Силы обороны также уничтожили 5 танков, 18 боевых бронированных машин, 24 артиллерийские системы, 3 реактивные системы залпового огня и 2 средства противовоздушной обороны противника.

Кроме того, россияне потеряли 495 единиц автомобильной техники и автоцистерн, 9 наземных робототехнических комплексов и 6 единиц специальной техники.

Общие потери военной техники рф

С начала полномасштабной войны российская армия потеряла 12 512 танков, 25 992 боевые бронированные машины, 52 825 артиллерийских систем, 2304 РСЗО и 1771 средство ПВО.

Также на счету российских потерь 456 самолётов, 356 вертолётов, 621 002 беспилотника оперативно-тактического уровня, 5278 крылатых ракет, 36 кораблей и катеров и 2 подводные лодки.

В Генштабе подчеркнули, что данные уточняются.

В Кремле призвали не принимать во внимание данные о гибели российского военнослужащего каждые 4 минуты в Украине