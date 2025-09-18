Лінія безпеки Польщі проходить по лінії фронту між Україною та рф - міністр оборони Косіняк-Камиш

Лінія безпеки Польщі проходить по лінії фронту між Україною та росією, тому необхідно посилювати співпрацю Варшави та Києва. Про це під час зустрічі з міністром оборони України заявив голова польського оборонного відомства Владислав Косіняк-Камиш, повідомляє УНН із посиланням на Rzeczpospolita.

"Лінія безпеки Польщі пролягає на лінії фронту між Україною та росією. Я повністю усвідомлюю це, і думаю, що багатьом, хто намагається забути про це в Польщі та в усьому світі, потрібно ще раз про це нагадати", - сказав Косіняк-Камиш.

За його словами, необхідно посилити співпрацю між Польщею та Україною - зокрема, у напрямку проведення спільних економічних ініціатив, створення спільних підприємств та спільного будівництва заводів.

Ми маємо дуже хороших солдатів, ми маємо велику армію і хочемо скористатися великим досвідом української армії - додав польський міністр.

Він додав, що Україна має значні виробничі можливості, адже за три роки війни "ви зробили квантовий стрибок у можливостях у сфері безпілотників та боротьби з ними".

Міністр оборони України Денис Шмигаль та міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш підписали меморандум про створення спільної оперативної групи з безпілотних авіаційних систем. Ця група стане платформою для координації та розробки спільних ініціатив, інтеграції новітніх технологій захисту та ініціювання нових проєктів.

