19:49 • 1410 перегляди
МАГАТЕ вимагає, аби рф негайно деокупувала Запорізьку АЕС. 62 країни підтримали резолюцію
17:45 • 6584 перегляди
Україна обрана до керівних органів Всесвітнього поштового союзу: росія та білорусь вибори програли
18 вересня, 12:49 • 16551 перегляди
Контрнаступ на Донецькому напрямку: Сили оборони звільнили 7 населених пунктів, ще 9 очищені від рф
18 вересня, 10:41 • 26777 перегляди
Діпстрайк на 1400 км: дрони СБУ вдарили по заводу "Газпрома" у Башкортостані - джерела
Ексклюзив
18 вересня, 09:39 • 37504 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
18 вересня, 09:29 • 23709 перегляди
Нардепи підтримали створення Єдиної інформаційної системи соціальної сфери: як вона функціонуватиме
18 вересня, 08:50 • 20258 перегляди
Гуманітарну допомогу скрапленим газом цього сезону отримуватиме ще одна область: що відомо
Ексклюзив
18 вересня, 07:58 • 31275 перегляди
Кібербезпека в Україні: нові схеми шахрайства та як себе захистити
18 вересня, 06:08 • 16005 перегляди
Окупантів у центрі Куп'янська немає - ЦПД РНБО
17 вересня, 19:21 • 49930 перегляди
Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo
Лінія безпеки Польщі проходить по лінії фронту між Україною та рф - міністр оборони Косіняк-Камиш

Київ • УНН

 • 36 перегляди

Голова польського оборонного відомства Владислав Косіняк-Камиш заявив про необхідність посилення співпраці з Україною, оскільки лінія безпеки Польщі проходить по лінії фронту між Україною та росією. Міністри оборони двох країн підписали меморандум про створення спільної оперативної групи з безпілотних авіаційних систем.

Лінія безпеки Польщі проходить по лінії фронту між Україною та рф - міністр оборони Косіняк-Камиш

Лінія безпеки Польщі проходить по лінії фронту між Україною та росією, тому необхідно посилювати співпрацю Варшави та Києва. Про це під час зустрічі з міністром оборони України заявив голова польського оборонного відомства Владислав Косіняк-Камиш, повідомляє УНН із посиланням на Rzeczpospolita.

Деталі

"Лінія безпеки Польщі пролягає на лінії фронту між Україною та росією. Я повністю усвідомлюю це, і думаю, що багатьом, хто намагається забути про це в Польщі та в усьому світі, потрібно ще раз про це нагадати", - сказав Косіняк-Камиш.

За його словами, необхідно посилити співпрацю між Польщею та Україною - зокрема, у напрямку проведення спільних економічних ініціатив, створення спільних підприємств та спільного будівництва заводів.

Ми маємо дуже хороших солдатів, ми маємо велику армію і хочемо скористатися великим досвідом української армії

- додав польський міністр.

Він додав, що Україна має значні виробничі можливості, адже за три роки війни "ви зробили квантовий стрибок у можливостях у сфері безпілотників та боротьби з ними".

Нагадаємо

Міністр оборони України Денис Шмигаль та міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш підписали меморандум про створення спільної оперативної групи з безпілотних авіаційних систем. Ця група стане платформою для координації та розробки спільних ініціатив, інтеграції новітніх технологій захисту та ініціювання нових проєктів.

Україна випускатиме 1000 дронів-перехоплювачів на добу вже найближчим часом - Шмигаль18.09.25, 22:38 • 908 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Політика
Україна
Польща