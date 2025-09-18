Линия безопасности Польши проходит по линии фронта между Украиной и РФ - министр обороны Косиняк-Камыш

$41.190.02
48.770.12
ukenru
19:49 • 2196 просмотра
МАГАТЭ требует, чтобы рф немедленно деоккупировала Запорожскую АЭС. 62 страны поддержали резолюцию
17:45 • 8520 просмотра
Украина избрана в руководящие органы Всемирного почтового союза: россия и беларусь выборы проиграли
18 сентября, 12:49 • 17339 просмотра
Контрнаступление на Донецком направлении: Силы обороны освободили 7 населенных пунктов, еще 9 очищены от рф
18 сентября, 10:41 • 27667 просмотра
Дипстрайк на 1400 км: дроны СБУ ударили по заводу "Газпрома" в Башкортостане - источники
Эксклюзив
18 сентября, 09:39 • 38533 просмотра
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
18 сентября, 09:29 • 23996 просмотра
Нардепы поддержали создание Единой информационной системы социальной сферы: как она будет функционировать
18 сентября, 08:50 • 20458 просмотра
Гуманитарную помощь сжиженным газом в этом сезоне будет получать еще одна область: что известно
Эксклюзив
18 сентября, 07:58 • 31636 просмотра
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить
18 сентября, 06:08 • 16094 просмотра
Оккупантов в центре Купянска нет - ЦПД СНБО
17 сентября, 19:21 • 50257 просмотра
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка УкраиныVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+13°
1м/с
82%
754мм
Популярные новости
Законодательный "щит" для компаний оборонного комплекса или практически провал из-за одного неверного решения?18 сентября, 11:39 • 24832 просмотра
Lexus представил самый гламурный внедорожник в мире Glam LX с салоном-гардеробнойPhoto18 сентября, 12:45 • 4662 просмотра
Коломойскому не вернут паспорт Украины: Верховный Суд поставил точку в деле18 сентября, 15:35 • 11864 просмотра
Вражеские дроны зафиксированы в Киевской области, ПВО работает по целям15:46 • 7198 просмотра
Зарезал знакомых и спрятал тела в подвале: киевлянина будут судить за двойное убийство16:03 • 6284 просмотра
публикации
Законодательный "щит" для компаний оборонного комплекса или практически провал из-за одного неверного решения?18 сентября, 11:39 • 24868 просмотра
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
Эксклюзив
18 сентября, 09:39 • 38526 просмотра
Свет "Аптеки" во тьме войны: истории фармацевтов, которые держат свой собственный фронтPhoto18 сентября, 08:58 • 31813 просмотра
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить
Эксклюзив
18 сентября, 07:58 • 31632 просмотра
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка УкраиныVideo17 сентября, 19:21 • 50253 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Кир Стармер
Владимир Зеленский
Денис Шмыгаль
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Польша
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Какие свитеры обязательно иметь в осенне-зимнем гардеробе 2025: советует Андре Тан18:24 • 2538 просмотра
YouTube стал лидером медиаиндустрии США и делает ставку на ИИ для создания контента18 сентября, 05:59 • 27335 просмотра
Киану Ривз тайно женился на художнице Александре Грант во время летнего путешествия по Европе17 сентября, 18:36 • 26591 просмотра
Известный продюсер Бейонсе и Дрейка внезапно скончался в нью-йоркской квартире17 сентября, 17:52 • 26691 просмотра
Aston Martin и Egg создают роскошную детскую коляску за $3000Photo17 сентября, 17:24 • 25058 просмотра
Актуальное
ТикТок
E-6 Mercury
Детонатор
Боеприпасы
Эйфелева башня

Линия безопасности Польши проходит по линии фронта между Украиной и РФ - министр обороны Косиняк-Камыш

Киев • УНН

 • 650 просмотра

Глава польского оборонного ведомства Владислав Косиняк-Камыш заявил о необходимости усиления сотрудничества с Украиной, поскольку линия безопасности Польши проходит по линии фронта между Украиной и Россией. Министры обороны двух стран подписали меморандум о создании совместной оперативной группы по беспилотным авиационным системам.

Линия безопасности Польши проходит по линии фронта между Украиной и РФ - министр обороны Косиняк-Камыш

Линия безопасности Польши проходит по линии фронта между Украиной и Россией, поэтому необходимо усиливать сотрудничество Варшавы и Киева. Об этом во время встречи с министром обороны Украины заявил глава польского оборонного ведомства Владислав Косиняк-Камыш, сообщает УНН со ссылкой на Rzeczpospolita.

Детали

"Линия безопасности Польши пролегает на линии фронта между Украиной и Россией. Я полностью осознаю это, и думаю, что многим, кто пытается забыть об этом в Польше и во всем мире, нужно еще раз об этом напомнить", - сказал Косиняк-Камыш.

По его словам, необходимо усилить сотрудничество между Польшей и Украиной - в частности, в направлении проведения совместных экономических инициатив, создания совместных предприятий и совместного строительства заводов.

У нас очень хорошие солдаты, у нас большая армия и мы хотим воспользоваться большим опытом украинской армии

- добавил польский министр.

Он добавил, что Украина имеет значительные производственные возможности, ведь за три года войны "вы совершили квантовый скачок в возможностях в сфере беспилотников и борьбы с ними".

Напомним

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш подписали меморандум о создании совместной оперативной группы по беспилотным авиационным системам. Эта группа станет платформой для координации и разработки совместных инициатив, интеграции новейших технологий защиты и инициирования новых проектов.

Украина будет выпускать 1000 дронов-перехватчиков в сутки уже в ближайшее время - Шмыгаль18.09.25, 22:38 • 1138 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Политика
Украина
Польша