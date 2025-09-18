Линия безопасности Польши проходит по линии фронта между Украиной и РФ - министр обороны Косиняк-Камыш

Линия безопасности Польши проходит по линии фронта между Украиной и Россией, поэтому необходимо усиливать сотрудничество Варшавы и Киева. Об этом во время встречи с министром обороны Украины заявил глава польского оборонного ведомства Владислав Косиняк-Камыш, сообщает УНН со ссылкой на Rzeczpospolita.

Детали

"Линия безопасности Польши пролегает на линии фронта между Украиной и Россией. Я полностью осознаю это, и думаю, что многим, кто пытается забыть об этом в Польше и во всем мире, нужно еще раз об этом напомнить", - сказал Косиняк-Камыш.

По его словам, необходимо усилить сотрудничество между Польшей и Украиной - в частности, в направлении проведения совместных экономических инициатив, создания совместных предприятий и совместного строительства заводов.

У нас очень хорошие солдаты, у нас большая армия и мы хотим воспользоваться большим опытом украинской армии - добавил польский министр.

Он добавил, что Украина имеет значительные производственные возможности, ведь за три года войны "вы совершили квантовый скачок в возможностях в сфере беспилотников и борьбы с ними".

Напомним

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш подписали меморандум о создании совместной оперативной группы по беспилотным авиационным системам. Эта группа станет платформой для координации и разработки совместных инициатив, интеграции новейших технологий защиты и инициирования новых проектов.

Украина будет выпускать 1000 дронов-перехватчиков в сутки уже в ближайшее время - Шмыгаль