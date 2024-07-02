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Лінія активного фронту збільшилася – Сирський

Київ • УНН

 • 25637 перегляди

Ситуація на Покровському напрямку залишається складною, незважаючи на підкріплення, в той час як на інших напрямках інтенсивність бойових дій знизилася, але активна лінія фронту збільшилася, за словами Головнокомандувача Збройних Сил України.

Лінія активного фронту збільшилася – Сирський

На Покровському напрямку залишається складною обстановка. На інших напрямках інтенсивність бойових дій знизилася, разом з тим лінія активного фронту збільшилася. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, передає УНН.

"Тиждень працював на Східному фронті. Побував практично в усіх бригадах Покровського, Курахівського, Времівського, Торецького, Краматорського напрямків, а також тих, які ведуть бої у Вовчанську та під Харковом…Скрізь тривають жорсткі бойові дії різної інтенсивності. У порівнянні з попередньою поїздкою два тижні тому, додався Торецький напрямок, де  воїни 95 десантно-штурмової бригади  героїчно кожного дня суттєво зменшують чисельність атакуючих орд противника", - написав Сирський у Facebook.

За його словами, складною залишається обстановка на Покровському напрямку.

"Противник, ставлячи за мету прорив нашої оборони, в черговий раз провів заміну ударних частин, штурмові загони яких повністю втратили боєздатність та продовжив наступальні дії. Попри високі втрати у бронетехніці, ворог продовжує її використання у поєднанні з інтенсивним вогнем артилерії та ударами fpv дронів", - зазначив Сирський.

Він повідомив, що незважаючи на посилення українських підрозділів резервами, цей напрямок потребує постійної уваги та забезпечення додатковою кількістю боєприпасів і вогневих засобів.

"На інших напрямках інтенсивність бойових дій знизилася, разом з тим лінія активного фронту збільшилася", - повідомив Сирський.

Окупанти продовжують нарощувати темпи наступальних дій на Донеччині02.07.24, 19:31 • 39672 перегляди

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Війна
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