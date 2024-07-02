Лінія активного фронту збільшилася – Сирський
Київ • УНН
Ситуація на Покровському напрямку залишається складною, незважаючи на підкріплення, в той час як на інших напрямках інтенсивність бойових дій знизилася, але активна лінія фронту збільшилася, за словами Головнокомандувача Збройних Сил України.
На Покровському напрямку залишається складною обстановка. На інших напрямках інтенсивність бойових дій знизилася, разом з тим лінія активного фронту збільшилася. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, передає УНН.
"Тиждень працював на Східному фронті. Побував практично в усіх бригадах Покровського, Курахівського, Времівського, Торецького, Краматорського напрямків, а також тих, які ведуть бої у Вовчанську та під Харковом…Скрізь тривають жорсткі бойові дії різної інтенсивності. У порівнянні з попередньою поїздкою два тижні тому, додався Торецький напрямок, де воїни 95 десантно-штурмової бригади героїчно кожного дня суттєво зменшують чисельність атакуючих орд противника", - написав Сирський у Facebook.
За його словами, складною залишається обстановка на Покровському напрямку.
"Противник, ставлячи за мету прорив нашої оборони, в черговий раз провів заміну ударних частин, штурмові загони яких повністю втратили боєздатність та продовжив наступальні дії. Попри високі втрати у бронетехніці, ворог продовжує її використання у поєднанні з інтенсивним вогнем артилерії та ударами fpv дронів", - зазначив Сирський.
Він повідомив, що незважаючи на посилення українських підрозділів резервами, цей напрямок потребує постійної уваги та забезпечення додатковою кількістю боєприпасів і вогневих засобів.
"На інших напрямках інтенсивність бойових дій знизилася, разом з тим лінія активного фронту збільшилася", - повідомив Сирський.
Окупанти продовжують нарощувати темпи наступальних дій на Донеччині02.07.24, 19:31 • 39672 перегляди