На Покровском направлении остается сложной обстановка. На других направлениях интенсивность боевых действий снизилась, вместе с тем линия активного фронта увеличилась. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает УНН.

"Неделю работал на Восточном фронте. Побывал практически во всех бригадах Покровского, Кураховского, Времовского, Торецкого, Краматорского направлений, а также тех, которые ведут бои в Волчанске и под Харьковом... Везде продолжаются жесткие боевые действия различной интенсивности. По сравнению с предыдущей поездкой две недели назад, добавилось Торецкое направление, где воины 95 десантно-штурмовой бригады героически каждый день существенно уменьшают численность атакующих орд противника", - написал Сырский в Facebook.

По его словам, сложной остается обстановка на Покровском направлении.

"Противник, ставя целью прорыв нашей обороны, в очередной раз провел замену ударных частей, штурмовые отряды которых полностью потеряли боеспособность и продолжил наступательные действия. Несмотря на высокие потери в бронетехнике, враг продолжает ее использование в сочетании с интенсивным огнем артиллерии и ударами fpv дронов", - отметил Сырский.

Он сообщил, что несмотря на усиление украинских подразделений резервами, это направление требует постоянного внимания и обеспечения дополнительным количеством боеприпасов и огневых средств.

"На других направлениях интенсивность боевых действий снизилась, вместе с тем линия активного фронта увеличилась", - сообщил Сырский.

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