Ситуация на Покровском направлении остается сложной, несмотря на подкрепление, в то время как на других направлениях интенсивность боевых действий снизилась, но активная линия фронта увеличилась, по словам Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины.
На Покровском направлении остается сложной обстановка. На других направлениях интенсивность боевых действий снизилась, вместе с тем линия активного фронта увеличилась. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает УНН.
"Неделю работал на Восточном фронте. Побывал практически во всех бригадах Покровского, Кураховского, Времовского, Торецкого, Краматорского направлений, а также тех, которые ведут бои в Волчанске и под Харьковом... Везде продолжаются жесткие боевые действия различной интенсивности. По сравнению с предыдущей поездкой две недели назад, добавилось Торецкое направление, где воины 95 десантно-штурмовой бригады героически каждый день существенно уменьшают численность атакующих орд противника", - написал Сырский в Facebook.
По его словам, сложной остается обстановка на Покровском направлении.
"Противник, ставя целью прорыв нашей обороны, в очередной раз провел замену ударных частей, штурмовые отряды которых полностью потеряли боеспособность и продолжил наступательные действия. Несмотря на высокие потери в бронетехнике, враг продолжает ее использование в сочетании с интенсивным огнем артиллерии и ударами fpv дронов", - отметил Сырский.
Он сообщил, что несмотря на усиление украинских подразделений резервами, это направление требует постоянного внимания и обеспечения дополнительным количеством боеприпасов и огневых средств.
"На других направлениях интенсивность боевых действий снизилась, вместе с тем линия активного фронта увеличилась", - сообщил Сырский.
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